Porto Viro, riparte il focolaio in Casa di cura Madonna della salute

PORTO VIRO Un nuovo focolaio è scoppiato nella Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro, così come era accaduto il 4 settembre, una delle prime avvisaglie della montante seconda ondata, tanto che proprio quello stesso giorno era stata riattivata la Terapia intensiva Covid al San Luca, che aveva chiuso i battenti il 4 giugno. Si tratta di una coincidenza, ma proprio ieri è stato aumentato a 16 il numero di posti letto della Terapia intensiva al San Luca, perché i 14 attivati dal 18 marzo sono purtroppo stati tutti occupati.

RICOVERI IN AUMENTO

Non si tratta di due eventi correlati, anche perché, almeno per il momento, i 7 degenti della Casa di cura che risultano positivi e tutti asintomatici sono stati tutti isolati all’interno della struttura stessa, in un apposito blocco con percorsi separati. Come chiarisce l’ufficio stampa, il primo caso di positività è stato scoperto all’interno del reparto di Medicina fra giovedì e venerdì nell’ambito degli screening cui vengono sottoposti i pazienti ogni quattro giorni, oltre al tampone al momento del ricovero. Questo ha fatto scattare l’esecuzione continua di tamponi arrivando a far emergere 9 positività sui 29 ricoverati totali nel reparto, anche se due casi, che risultavano debolmente positivi, sembrano essersi già negativizzati. Sono stati attivati tutti i protocolli ulteriori rispetto a quelli già in vigore e sono stati momentaneamente bloccati i ricoveri in Medicina, mentre le visite erano già sospese.

COPERTURA VACCINALE

Dal punto di vista della copertura vaccinale del personale, dei circa 380 fra dipendenti diretti e dei servizi, la percentuale di vaccinati è del 95%, che sale al 97% se si considera solo il comparto prettamente sanitario. L’implementazione dei posti letto della Terapia intensiva dell’ospedale Covid di Trecenta, invece, rientra in un piano complessivo di nuova riorganizzazione dei posti letto scattato al crescere continuo dei ricoverati, ieri arrivati a 95 dai 93 di domenica, nonostante si siano registrati anche i decessi di due pazienti, che fanno salire il totale delle morti Covid in Polesine a 456. La nuova rimodulazione dei posti letto prevede anche l’incremento da 78 a 82 dei posti letto dell’Area medica e semintensiva respiratoria a Trecenta e da 20 a 25 di quelli dell’ospedale di comunità Covid, sempre al San Luca. Ma la riorganizzazione questa volta non riguarda solo Trecenta: da ieri, infatti, è stata riaperta un’area Covid anche all’ospedale di Adria, sempre di ospedale di Comunità, 16 posti letto per accogliere pazienti non acuti ma al tempo stesso non ancora dimissibili, «in relazione – sottolinea l’Ulss Polesana in una nota - all’andamento epidemiologico dell’infezione da Covid-19 e della conseguente necessità di disporre di posti letto ospedalieri per fronteggiare i ricoveri Covid. La collocazione della struttura e la dotazione di posti letto verrà determinata progressivamente in relazione all’andamento dell’epidemia, seguendo i medesimi criteri organizzativi adottati nei mesi scorsi in occasione della seconda ondata. L’urgenza di tale riattivazione è sostenuta anche dalla necessità di creare le condizioni per fronteggiare gli eventuali trasferimenti dell’ospedale Covid di Trecenta e degli eventuali di altre strutture ospedaliere aziendali o delle strutture private accreditate».

TERAPIE INTENSIVE

Al momento dei 95 ricoverati, oltre ai 14 in Terapia intensiva, 71 sono in Area Medica Covid a Trecenta e 10 in Malattie Infettive a Rovigo. Dal punto di vista dell’avanzata del contagio, in realtà, i numeri riportati nel bollettino di ieri non sono fra i peggiori degli ultimi giorni, perché a fronte di 48 nuove positività ci sono 41 nuove guarigioni: le persone attualmente positive, quindi, si attestano a 1.571, mentre sono 1.986 quelle che si trovano in isolamento domiciliare. La riduzione nel numero di positivi, tuttavia, sembra andare di pari passo con una diminuzione del numero complessivo dei tamponi eseguiti, perché la media settimanale del rapporto fra nuovi casi riscontrati e persone sottoposte a tampone resta sopra il 5%, quindi ben più alto rispetto ai valori delle passate settimane. In totale i polesani contagiati salgono a 12.226, pari al 5,34% dell’intera popolazione, mentre i guariti a 10.199.

