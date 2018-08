Nuove crepe e calcinacci dal soffitto: il sindaco ordina la chiusura del teatro

di Marcello Bardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELMASSA - Il Teatro Cotogni è inagibile. Questo il responso dell’ultima perizia effettuata sullo stabile massese, che ne ha decretato la chiusura totale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Non sono dunque arrivate buone notizie dall’ennesimo studio che ha valutato le lesioni subite dal teatro a seguito del terremoto del 2012, aggravatesi nel corso degli anni. Già a primavera 2017, l’edificio era stato chiuso per inagibilità, in seguito alle ulteriori scosse che, negli ultimi anni, avevano peggiorato i danni del 2012 (inizialmente non significativi).