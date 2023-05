COSTA DI ROVIGO - La popolazione di Costa di Rovigo, dopo anni di progressiva contrazione, è tornata ad aumentare. Negli ultimi due anni 24 persone in più si sono aggiunte alla comunità del piccolo paese mediopolesano. Si tratta di una bella notizia, che è stata sottolineata con soddisfazione dal sindaco Giampietro Rizzatello. Anche perchè, tra i vari che erano stati inseriti nel programma elettorale della primavera 2019 (lista civica CostensSi), quello di riuscire ad invertire il trend negativo era stato un punto importante, una promessa pubblica. «Per il secondo anno di fila la comunità di Costa di Rovigo aumenta i propri abitanti - afferma Rizzatello - Nel 2021 i residenti erano stati 2.448, 5 in più rispetto al 2020. Al 31 dicembre 2022 siamo saliti a 2.467, con un ulteriore + 19». Costa torna quindi ad avvicinarsi a quota 2.500 residenti, dopo che era stata anche a 2.700. Attualmente i maschi sono 1.188, le femmine 1.279.

«L’aumento della popolazione è dovuto sopratutto a persone arrivate da fuori - prosegue il primo cittadino - È indubbiamente un buon segnale, che ferma una tendenza che durava da diversi anni. Il tutto comunque in un contesto che purtroppo è complessivamente difficile, con un Polesine che registra un decremento continuo negli ultimi decenni».



SALGONO PURE LE NASCITE



Rizzatello fa notare come a Costa, nell’ultimo anno, vi siano stati ben 41 decessi, che è il secondo peggior dato degli ultimi vent’anni; al contempo, fortunatamente, ci sono anche state 18 nascite (un dato che non si registrava dal 2015). «I numerosi decessi certificano un’anzianità media elevata, mentre le nascite sono una variazione di tendenza recente: nel 2021 erano state 11 e nel 2020 9. Anche in questo caso quindi gli ultimi due anni sono stati positivi. Vedremo quello che ci riserva il futuro, ma intanto godiamoci questi due ‘regali’ demografici».



