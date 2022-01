COSTA DI ROVIGO - Conto alla rovescia per la rotatoria che metterà in sicurezza l'ingresso a Costa di Rovigo nell'ambito dell'imponente progetto di riqualificazione avviato in tutto il paese: dalla nuova piazza alle numerose asfaltature e ai marciapiedi. A dare l'annuncio è lo stesso sindaco Gianpietro Rizzatello: «Sta per nascere la prima rotatoria del paese - afferma il primo -. L'amministrazione comunale è destinataria di un contributo statale, grazie ai primi Fondi Pnrr, a fondo perduto, pari a 290mila euro. Questa cifra servirà per la messa in sicurezza stradale, che comporterà la costruzione di una moderna rotatoria, tra via De Gasperi e il ponte Gianesella». Una sistemazione necessaria per l'incrocio che da una parte conduce verso il centro e dall'altra nella bretella della tangenziale, come prolungamento della strada provinciale che da Rovigo porta a Roverdicrè, Costa, Villanova del Ghebbo e Lendinara, e che è diventato nel tempo molto pericoloso.



INCROCIO PERICOLOSO

Un punto critico per la viabilità tanto che la precedente amministrazione aveva installato due autovelox per far rispettare il limite dei 50 chilometri orari, vista la vicinanza di abitazioni. «Come giunta abbiamo già approvato il progetto definitivo e ora si sta procedendo con la Conferenza dei Servizi - prosegue Rizzatello - Per rispettare i tempi del bando, l'opera dovrà necessariamente essere terminata entro la fine del 2022 e pertanto i lavori inizieranno entro l'estate. Ne beneficerà tutta la viabilità e pertanto l'accesso al paese, arrivando da Rovigo, sarà più sicuro, in quanto la nuova rotatoria avrà l'effetto di ridurre la velocità dei veicoli in transito. In passato infatti questo incrocio è stato oggetto di alcuni incidenti stradali».



LA RIQUALIFICAZIONE

All'interno della rotonda saraà collocato anche un manufatto di decoro, in fase di definizione, che oltre ad abbellire il tutto, darà anche il Benvenuto in paese. Gianpietro Rizzatello coglie l'occasione per ringraziare gli uffici comunali preposti, ossia quello tecnico e della ragioneria, che si sono prodigati per il bando, oltre all'ingegner Marco Milani, che è il progettista dell'opera. Di recente sono terminati anche i lavori della sala del consiglio comunale. «L'opera è stata eseguita dall'architetto Roberta Fiorito di Fuscaldo (Caserta) - sottolinea il sindaco Gianpietro Rizzatello - L'amministrazione è risultata assegnataria di un contributo della Regione, all'interno del progetto Terra Mia, dove Mia sta per Memoria Identità Appartenenza. Un vivo ringraziamento alla Fiorito e alla responsabile dell'ufficio sociale e anagrafe, Roberta Basso, che hanno reso possibile questo intervento, che va ulteriormente ad abbellire il patrimonio artistico paesano».