Coronavirus Veneto, altre 18 vittime in 24 ore, 334 nuovi positivi. Sotto i 10mila gli isolati in casa Mappa

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 22 aprile 2020

Vittime e contagiati di oggi 22 Aprile 2020

Numeri ancora pesanti nell'ultimo bollettino sul Coronavirus in Veneto, con 334 nuovi casi di contagio da ieri sera, che portano il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia a 16.738. Il dato degli attualmente positivi scende invece solo quota 10.000, a 9.991. Lo spiega il report della Regione. Aggiornato al rialzo anche il dato delle vittime, 18 in più rispetto a ieri, per un totale (tra ospedali e case di riposo) di 1.181. Solo il cluster di Vo' segnala zero nella casella dei nuovi casi. Positivo invece l'aggiornamento dagli ospedali, con un calo sia per le terapie intensive (-14), che per i normali ricoveri (-25).

Le vittime di oggi

I 18 decessi (17 in ospedale e 1 in un ospedale di comunità) sono avvenuti: 3 all'ospedale di Mestre, 3 a Schiavonia, quindi 2 ciascuno a Mirano, Villafranca Veronese e Santorso; infine uno ciascuno nell'Azienda ospedaliera di Padova, a Oderzo, a Bussolengo, a Negrar e Peschiera, e nell'ospedale di comunità di Belluno.



CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 22 aprile

Padova 1814 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 1641 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 6 contagiati attualmente positivi, 78 negativizzati virologici

Treviso 1342 contagiati attualmente positivi, 8270 negativizzati virologici

Venezia 1035 contagiati attualmente positivi, 1069 negativizzati virologici

Verona 3007 contagiati attualmente positivi, 882 negativizzati virologici

Vicenza 1534 contagiati attualmente positivi, 738 negativizzati virologici

Belluno 713 contagiati attualmente positivi, 210 negativizzati virologici

Rovigo 294 contagiati attualmente positivi, 82 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 189 contagiati attualmente positivi, 89 negativizzati virologici

Assegnazione in corso: 57 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

Ultimo aggiornamento: 13:50

