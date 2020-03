Coronavirus Veneto, Contagio e vittime. Casi ancora in aumento: 2.704. Decessi: Treviso 1, Verona 2, Asiago 1 MAPPA

Coronavirus Veneto, i nuovi contagi e le vittime di oggi, 17marzo 2020 , le ultime notizie sul Gazzettino.it. I casi di contagio sono ancora in aumento: siamo a 2.704 , 163 in più rispetto a ieri. Le vittime del virus sono anch'esse salite: in totale sono stati registrati 81 decessi . Le nuove morti legate al Covid-19 sono avvenute a Verona (2 decessi), a Treviso (1 decesso), ad Asiago (1 decesso - LEGGI).

Quarantena, quanto durerà? Il virologo Crisanti: «Per vedere gli effetti delle misure servono ancora 12 giorni»

Covid-19 il bilancio del 16 marzo 2020: infetti 2.541, vittime a quota 77

Ieri i casi di contagio sono arrivati a 2.541, 68 in più rispetto a questa mattina. Sette nuove vittime: 1 a Oderzo, 1 a Feltre, 1 a Mestre, 1 a Venezia, 2 a Jesolo e 1 a Bassano. I morti hanno raggiunto quota 77.

GUARDA LA MAPPA

Coronavirus Veneto, contagio e vittime oggi

8.658 persone in isolamento domiciliare , un dato che comprende sia i positivi al tampone che le persone entrate in contatto con questi. Prosegue il dato «zero» di nuovi positivi nel focolaio di Vo' Euganeo (82 casi) e in provincia di Rovigo (28). Sono 2.704 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, 163 in più rispetto all'ultima rilevazione del pomeriggio di ieri. Lo riferisce la Regione. In Veneto, aggiunge oggi il bollettino, vi sono, un dato che comprende sia i positivi al tampone che le persone entrate in contatto con questi. Prosegue il dato «zero» di nuovi positivi nel focolaio di Vo' Euganeo (82 casi) e in provincia di Rovigo (28). La provincia con più casi positivi è quella di Padova escluso Vo', con 699 (+47). I ricoverati sono 548, +2 rispetto a ieri pomeriggio, quelli in terapia intensiva 171 (+8). I dimessi sono 136. I decessi in tutto sono 81, fra i quali è compreso anche Francesco Saverio Pavone, il magistrato alla guida di alcune delle più importanti indagini in Veneto e che smantellò la Mala del Brenta, ricoverato per problemi polmonari a Mestre da 15 giorni: era risultato positivo al coronavirus (LEGGI TUTTO). Virus. Quando arriverà il picco di contagi? Garattini: «Ci vorrà tempo, ecco perché»

I CLUSTER DEL VENETO di 17 marzo (dati rapportati alla sera del 16 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 699 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +47

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 82 contagiati 0 (nessun nuovo caso positivo)

Treviso 502 contagiati +36

Venezia 378 contagiati +19

Verona 481 contagiati +43

Vicenza 325 contagiati +33

Belluno 109 contagiati +3

Rovigo 28 contagiati 0

Domicilio fuori Veneto 44 contagiati +10

Assegnazione in corso per 56 contagiati -28

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 548, In terapia intensiva sono 171

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 50 in area non critica, 24 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 14 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 58 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 17 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 77 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 1 in area non critica 0 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 6 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 7 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 0 pazienti, 2 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 42 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 12 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 15 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 10 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 26 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 22 in area non critica, 19 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 15 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 14 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 3 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 9 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 3 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 41 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 0 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 43 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 15 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Coronavirus, cosa succede in Friuli Venezia Giulia

Crescono ancora i contagi in Friuli Venezia Giulia: oggi, 16 marzo 2020, risultano esserci 386 positivi, cresce anche il numero delle vittime: sono stati registrati altri cinque decessi.

NUOVO MODULO PER MUOVERSI Coronavirus, nuovo modulo di autocertificazione spostamenti Scarica pdf La versione digitale da compilare e tenere sempre sullo smartphone



Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA