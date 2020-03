Coronavirus, i casi di contagio salgono ancora: in Veneto siamo a 223 test positivi

Coronavirus Veneto . La situazione di diffuzione del Covid-19 nella nostra regione nella giornata di domenica primo marzo 2020. Sono saliti a 223 in Veneto i casi positivi al coronavirus, 27 in più del report precedente. Lo rende noto la Regione.

Di questi, 87 appartengono al focolaio di contagio di Vo', 42 a Treviso, 19 a Venezia, 12 a Limena, 5 a Mirano, 3 a Vicenza, 5 a Padova, 2 a Verona, 1 attribuito a Codogno. Per 47 casi è ancora in corso l'assegnazione epidemiologica ad un cluster specifico. I ricoverati complessivi sono 59, di cui 12 in terapia intensiva.

Zaia: il contagio cresce, ma non in maniera esponenziale

«La situazione di oggi è che abbiamo 223 persone positive in Veneto» con «59 ricoveri in ospedale di cui 13 in terapia intensiva. Quindi la diffusione del contagio cresce ma non in maniera esponenziale». Lo ha detto hai cronisti il presidente del Veneto Luca Zaia. «Abbiamo attivato tutte le task force provinciali - ha fatto sapere il governatore - e la visione resta quella di applicare le linee guida e di proporre l'isolamento fiduciario per evitare la diffusione». Un dato positivo, aggiunge Zaia, è che «abbiamo i primi 7 dimessi. Si inizia quindi a vedere la luce in fondo al tunnel». Crescono tuttavia i casi positivi a Treviso. Si tratta, replica Zaia, «di un contagio relativo all'ospedale dove» alcuni giorni fa è deceduta un'anziana, «sintomatica che ha contagiato operatori e contatti e non - precisa - di un contagio cittadino». Quanto a «Vò - aggiunge - resta zona chiusa». Al momento, conclude, «viene considerato dall'Iss e dagli esperti un grande focolaio. E per questo motivo non daranno mai l'apertura di Vo' almeno per la prossima settimana»‚Äč.

I CLUSTER DEL VENETO NEL DETTAGLIO

Vo' Euganeo - 87 contagiati (58 asintomatici, 13 ricoverati, 7 dimessi in isolamento, 8 stato clinico non noto, 1 deceduti)

Mirano - 5 contagiati (4 asintomatici, 1 ricoverato)

Venezia - 19 contagiati (9 asintomatici, 6 ricoverati, 1 stato clinico non noto)

Limena - 12 contagiati (9 asintomatici, 2 ricoverati, 1 stato clinico non noto)

Treviso - 42 contagiati (27 asintomatici, 14 ricoverati, 1 decesso)

Padova - 5 contagiati (3 asintomatici, 2 stato clinico non noto)

Vicenza - 3 contagiati (tutti asintomatici)

Verona - 2 contagiati (1 asintomatico, 1 ricoverato)

Pazienti non assegnati a un cluster 47 contagiati (6 asintomatici, 22 ricoverati, 19 stato clinico non noto)

Codogno - 1 contagiato (asintomatico)

Coronavirus, cosa succede in Friuli Venezia Giulia

Primi casi di test positivi nella regione più a Nordest d'Italia, fino a ieri esente da pazienti affetti da Covid-19: ma ieri sera il primo paziente positivo al test a Gorizia e oggi sono stati riscontrati quattro test positivi, uno a Trieste e tre a Udine. I pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità... (LEGGI TUTTO)



