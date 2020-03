Coronavirus ed economia: la crisi del turismo mette a rischio 21 comuni del Veneto.

Il turismo è un settore nevralgico per il Nordest e rischia di pagare caro, carissimo l'emergenza. Piovono, non arrivano più prenotazioni e ci sonoper le loro imprese e i loro cittadini. Una mappa della crisi che ha elaborato la fondazione Think Tank Nordest che ha segnato le zone rosse per crisi dove il 40% delle aziende lavora nel settore: si va dalle spiagge dell'Alto Adriatico con Cavallino-Treporti, Caorle e Bibione. Tra i Comuni veneti più colpiti, alcune(Livinallongo del Col di Lana e Rocca Pietore) e del(Rosolina e Porto Tolle). Pesanti le prospettive anche per il lago di: Malcesine, Brenzone sul Garda, Garda, Torri del Benaco, Bardolino e Lazise.«Oggi piovono le cancellazioni ma anche non arrivano più prenotazioni, che in questo periodo sono fatte soprattutto dagli stranieri che vogliono venire a passare le vacanze estive nelle nostre spiagge e sul lago di Garda - commenta Riccardo Dalla Torre, 39 anni, direttore della fondazione con sede a Mestre costituita da un'ottantina di imprese e associazioni di categoria di Veneto e Friuli Venezia per studiare prevalentemente il settore turistico -. Si parla già di