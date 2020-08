Altri quattro positivi al coronavirus, due sono straniere rientrate da soggiorni nel loro Paese

ROVIGO - Altri quattro residenti in Polesine positivi al Covid 19. Il totale dei contagiati sale ora a 538. Sono una donna del 1956, ucraina, residente a Rovigo, era in isolamento dalla data del rientro dal suo Paese di origine. È asintomatica e prosegue l’isolamento. Una donna del 1965, moldava residente a Rovigo, Anche lei era in isolamento dalla data del rientro dal suo Paese. È asintomatica. Uomo del 1990, residente a Rovigo, che è asintomatico. Una donna del 1988, residente a Rovigo che presenta una leggera sintomatologia.

RICOVERI Sono invece due i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Rovigo. Tutto bene invece nelle case di riposo e residenze protette. Le persone sottoposte e tampone sono 29.778.

GUARIGIONI Da segnalare anche una nuova guarigione che fa salire a 430 il totale dei guariti in Polesine.

@riproduzione riservata © RIPRODUZIONE RISERVATA