Coronavirus: a Rosolina chiudono spiagge, aree verdi, argini e pineta

ROSOLINA (ROVIGO) - Spiaggia, argini e aree verdi chiuse. Oggi, 18 marco, il sindaco di Rosolina Roberto Vitale ha firmato un'ordinanza che vieta qualsiasi passeggiata lungo l'arenile, nella pineta e sugli argini. E' il primo sindaco che chiude le spiaggia.

Nell'ordinanza è chiarito che chi deve fare sport lo potrà svolgere a non più di un chilometro da casa e sempre singolarmente, quindi non in gruppo. Chi ha bisogno di far uscire il proprio cane lo potrà fare, ma a non più di 200 metri di distanza dalla propria abitazione e senza trovarsi con altre persone per evitare assembramenti.

