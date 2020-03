Spesa a domicilio, ora è possibile con l'aiuto della protezione civile

BADIA POLESINE - Anche a Badia c’è il primo contagio da Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Giovanni Rossi con una nota che ha confermato una voce che già da alcuni giorni si rincorreva in città. L’Amministrazione aveva sin qui mostrato una particolare prudenza, non prestando il fianco ai rumors, ma attendendo eventuali nuove comunicazioni. La conferma però è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì, inserita nel sito istituzionale del Municipio e sui canali social dell’ente.

IN ISOLAMENTO

«Nel nostro Comune – dichiara il primo cittadino - una persona è risultata positiva al Covid-19. È in isolamento domiciliare e sottoposta a sorveglianza attiva e come sindaco sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti per gli aggiornamenti della situazione». Rossi, a seguito di una notizia che fa toccare con mano ai badiesi il timore dettato dal rischio contagio, fa tuttavia appello alla responsabilità di ciascuno, affinché vengano rispettate le disposizioni e le misure di contenimento per cercare di arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. «Rinnovo l’invito a tutti i cittadini ad applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione, a restare a casa e uscire solo se strettamente necessario: per motivi di lavoro, salute ed effettiva necessità – prosegue il sindaco di Badia - Sarà mia cura tenervi aggiornati sulla situazione, attraverso le informazioni provenienti dai canali ufficiali delle autorità competenti: invito pertanto a consultare il sito internet del Comune, dove saranno regolarmente pubblicate le informazioni necessarie, solo in quanto provenienti da fonti ufficiali».

SENZA SINTOMI

Quanto al contagiato, si tratterebbe di un 67enne residente nel capoluogo e risulterebbe attualmente asintomatico. Va anche detto che già domenica l’Amministrazione comunale era intervenuta sul tema. Questa volta però per rassicurare la cittadinanza, vista l’assenza di comunicazioni ufficiali rispetto al presunto contagio da Covid-19. Una comunicazione che, evidentemente, si rifaceva anche alla necessità di attendere una conferma da parte degli enti preposti, poi arrivata nella giornata seguente.

PASTI A DOMICILIO

Ieri è stato invece presentato il progetto “Te lo porto a casa io” che vede in campo il Nucleo di Protezione civile Anc e l’Amministrazione. «Come altri Comuni anche Badia ha pensato di organizzare un servizio di consegna a domicilio che si rivolge in particolare agli over 65, a persone fragili, senza rete familiare o con patologie - spiega l’assessore Stefano Segantin - Dalle 8,30 alle 12,30 il Comune riceverà le richieste e l’ufficio Protezione civile chiamerà per il servizio. I cittadini però dovranno fare la loro richiesta al negozio o al supermercato di fiducia, da Badia al centro commerciale il Faro». Gli interessati, dovranno dunque verificare la disponibilità del negozio e poi contattare il Comune allo 0425 53671. A quel punto i volontari si occuperanno di portare a casa la spesa o i farmaci, rispettando le distanze di sicurezza e senza entrare nelle abitazioni. «Il servizio – aggiunge Segantin - prenderà il via da domani mattina (oggi, ndr). Provvederemo a darne visibilità attraverso appositi avvisi e sul sito del Comune. Spero che questa iniziativa venga apprezzata dalla comunità e voglio ringraziare le persone che si sono messe a disposizione in un momento di grande difficoltà per Badia e per tutto il Paese».

Il Nucleo di volontariato e Protezione civile Anc “Polesine” intanto, in queste ore, si sta organizzando al meglio per garantire il servizio ai cittadini che ne faranno richiesta.

