Il Coronavirus non risparmia il Polesine, anche se in misura nettamente inferiore al resto del Veneto. Nella giornata di ieri sono stati sottoposti a tampone antigenico rapido 150 tra alunni, insegnanti e personale ATA di classi dove insegnava la docente risultata positiva ieri. Le classi sono di tre diverse scuole secondarie di primo grado del Comune di Rovigo, una delle quali (Riccoboni) è quella dove è emersa la positività.

I tamponi sono stati eseguiti dall’Usca che ha convocato in uno dei tre plessi scolastici (la sculla media Bonificio) le 150 persone in maniera scaglionata. È emersa la positività di una sola bambina che frequenta una classe prima, non della stessa scuola segnalata ieri. La positività deve essere confermata con il tampone molecolare; gli esiti di tale tampone saranno disponibili oggi. Nel frattempo tutti gli alunni della classe e i docenti sono stati posti in isolamento.

È emersa inoltre la positività di una bambina del 2010 che era un contatto stretto in ambito familiare della docente. La bambina frequenta la classe quinta di una scuola primaria di Rovigo. Il tampone rapido antigenico le è stato eseguito a domicilio dall’Usca. Anche in questo caso la positività deve essere confermata con tampone molecolare (l’esito sarà disponibile oggi) e tutti gli alunni della classe e i docenti sono stati posti in isolamento.

I NUMERI

In totale, quindi, nel weekend sono state poste in isolamento tre classi di Rovigo, due di scuole secondarie di primo grado e una di scuola primaria. Abbiamo tre nuovi studenti positivi (due da confermare con tampone molecolare) e un’insegnante. Si segnalano 5 nuove positività e 1 guarigione

POSITIVITÀ

5 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 704 i residenti in Polesine con positività al COVID-19 riscontrati da inizio epidemia): un uomo del 1950, residente a Rovigo, è un contatto stretto di una persona risultata positiva fuori provincia. Era già in isolamento e ha leggera sintomatologia; un uomo del 1985, residente in Basso Polesine, ha effettuato il tampone per presenza di lieve sintomatologia compatibile al Covid-19. È stato posto in isolamento ed è in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti; un altro uomo del 1982, residente in Basso Polesine, ha effettuato il tampone per presenza di lieve sintomatologia compatibile al Covid-19. È stato posto in isolamento ed è in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti; quindi la donna del 1971, residente a Rovigo, è l’insegnante di una scuola secondaria; un uomo del 1956, residente in Medio Polesine, ha presentato sintomatologia compatibile ed è risultato positivo al tampone. È stato ricoverato in Malattie Infettive a Rovigo.

RICOVERI

Attualmente risultano 13 pazienti ricoverati nelle nostre Strutture per Covid-19, in particolare: 9 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta; 2 pazienti in Terapia Intensiva Covid a Trecenta; 2 paziente in Malattie Infettive a Rovigo. Risultano positive una operatrice della Comunità Alloggio di Taglio di Po e una operatrice, non sanitaria, del Centro Servizi Anziani “Villa Resemini” di Stienta. In tutte le altre Strutture Residenziali Extra Ospedaliere del Polesine non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

TAMPONI

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 103.430. Le persone sottoposte a tampone sono 37.461.

GUARIGIONI

1 nuova guarigione fa salire a 561 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 95 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 373 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

