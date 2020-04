S coppia il caso in provincia della presunta scarsa tutela per gli addetti a lle pulizie in tempi di rischi di contagio . La Cgil ha scritto alle aziende, al prefetto Maddalena De Luca e all’Ulss 5 per sollecitare i tamponi, soprattutto per chi sta s ta lavorando all’ospedale San Luca di Trecenta .

È Franca Beggiao, della Filmcas Cgil Rovigo, a lancia re l’allarme . «Serve un piano effettivo di tutela per tutte le lavoratrici del settore, che vanno a sanificare i reparti del Covid 19. Sembrano dipendenti trasparenti, ma lavorano a contatto con i poveri malati. Le donne impegnate nelle pulizie hanno paura, anche noi siamo molto preoccupati, alcune sono già risultate positive al Covid 19. Chiediamo tamponi e controlli negli ospedali e nelle case di riposo : sono circa 500 gli addetti coinvolti ».

Questo è uno dei fronti, l’altro è quello dell’economia in affanno per la pandemia. Alla Cgil di Rovigo sono transitate, in queste settimane, circa 1 . 300 richieste di ammortizzatori sociali tra Cigd (Cassa integrazione in deroga), Fis (Fondo d’integrazione salariale) e Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato). L’ Ebav, l’e nte regionale bilaterale che opera per il lavoro nei dipendenti nel settore artigianato, ha diffuso altri dati allarmanti. La cassa integrazione in deroga in Polesine, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha interessato 876 aziende e oltre 3 . 650 dipendenti. In tutto il Veneto, secondo i numeri diffusi da ll’ Ebav e aggiornati al 18 aprile, sono 17 . 685 le domande inoltrate per gli ammortizzatori sociali. Sono in 30mila in cassa integrazione.

LA SITUAZIONE

Pieralberto Colombo, segretario provinciale della Cgil, traccia un quadro preoccupante: «Il commercio è il settore più a rischio, temo che dopo l’estate qualche azienda possa ricevere il colpo di grazia. Al momento sono state attivate le misure degli ammortizzatori sociali. La cassa probabilmente slitterà a tredici settimane, nel frattempo c’è il divieto di licenziare il personale per motivazioni economiche, per non aumentare ancora di più il numero dei disoccupati».

Non si placano le polemiche per le annunciate misure di sostegno ai lavoratori che tardano ad arrivare. Colombo prova a mettere ordine: «Dalle informazioni che abbiamo a disposizione, il settore dell’artigianato ha iniziato a pagare dal 16 aprile. Sulla cassa integrazione ordinaria i procedimenti sono terminati, serve solo il tempo tecnico per far arrivare la liquidità ai lavoratori. Sono concluse le autorizzazione per il Fis, dalla settimana prossima inizierann o i pagamenti. Più complicato il punto sulla cassa in deroga, dove è previsto un doppio passaggio. La Regione ha accelerato il procedimento e ha lavorato molto in queste settimane. Le domande sono state presentate all’Inps, ma i soldi difficilmente arriveranno prima di metà maggio».

SOSTEGNI

Attese prolungate anche per il Bonus 100 euro, previsto per i dipendenti che hanno continuato a lavorare a marzo. «Stiamo insistendo con le aziende, che lo devono inserire in busta paga. A onor del vero, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare esplicativa da soli otto giorni. Con la retribuzione di aprile il Bonus dovrà comunque essere erogato e qui lo Stato non c’entra» , evidenzia il numero uno della Cgil provinciale.

SPERANZE RINVIATE

S i intravedono pochi barlumi di speranza, come Amazon e il maxi investimento Zls: «Per quanto riguarda Amazon - prosegue Colombo - sappiamo che stanno proseguendo i colloqui per le assunzioni. In queste settimane sono proseguiti i lavori per il grande magazzino sorto tra Castelguglielmo e San Bellino. Penso che l’apertura effettiva potrebbe avvenire a settembre. Il commercio online è inevitabilmente cresciuto in questo periodo, ma d’altro lato si divarica sempre più la differenza con il commercio tradizionale. La Zls (Zona logistica semplificata) è uno strumento che può favorire il rilancio nei prossimi mesi e attrarre nuovi investimenti, ma credo che non vada estesa a l Veneto, ma debba invece comprendere i sedici comuni polesani previsti e Porto Marghera» .

