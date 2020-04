Coronavirus Rovigo. Tre nuovi contagi: padre e figlia, ma c'è anche una bambina di 7 anni

ROVIGO - A richiamare l’attenzione sulla propria infausta presenza, il Coronavirus allunga ancora la catena di lutti seminati in Polesine, con la morte di due anziane, entrambe già ricoverate nel reparto di Geriatria, teatro del focolaio. Che il virus sia stato causa o concausa dei 29 decessi dei residenti in Polesine ai quali si aggiungono i due residenti in Provincia di Padova che erano ricoverati qui, oltre ai tre polesani spentisi a Cento, Merlara e Ivrea, la quota più dolorosamente consistente, ben 12, erano proprio pazienti della Geriatria risultati contagiati. Un terzo dei 36 ricoverati in quel reparto al 31 marzo, quando è emerso il primo caso di positività interno. Di quelle 36 persone, ben 24 sono poi risultate positive al virus, così come 21 dei 49 operatori sanitari del reparto.

BAMBINA COINVOLTA

E se la doppia scomparsa di altre due anziane è un triste monito, ieri il bollettino dei contagi ha ricordato come il virus non risparmi nemmeno i più piccoli, perché fra le tre positività emerse c’è anche quella di una bambina di appena 7 anni.

Aveva invece 87 anni Alma Rapezzi, di Rovigo, spentasi nel primo pomeriggio di lunedì. Come sottolineato dal direttore generale dell’Ulss Polesana, Antonio Compostella, «era arrivata al pronto soccorso il 9 marzo per un’importante situazione clinica: visto che il quadro sintomatico non era compatibile con il Coronavirus, era stata ricoverata in Geriatria. Aveva avuto tre tamponi negativi, ma l’8 aprile aveva avuto il riscontro di positività ed era stata trasferita a Trecenta, in Area Covid, dove è avvenuto il decesso».

Antonietta Olivo, invece, aveva 93 anni. Era nata a Trecenta e all’ospedale trecentano si è spenta nelle prime ore di ieri, alla 1.30 di notte. «Era arrivata a Malattie infettive il 20 marzo - chiarisce Compostella - aveva un quadro di sintomatologia compatibile con il virus, febbre in particolare, ed era stata sottoposta a tampone che era però risultato negativo ed era stata così ricoverata in Geriatria. Il 10 aprile, però, ha presentato un tampone positivo ed è stata trasferita a Trecenta».

Il numero di ricoverati è ora di 38 persone, tutte a Trecenta, quattro delle quali in Terapia intensiva. Di questi non fanno parte i due pazienti lombardi, uno proveniente dalla provincia di Mantova e uno da quella di Bergamo, usciti dalla Rianimazione e vicini alle dimissioni. Le persone in isolamento domiciliare sono 587. Sono arrivati a 20 i guariti con cinque nuovi casi ufficializzati ieri, ospiti della Casa Sacra Famiglia di Fratta, quattro del nucleo disabili e uno di quelli per anziani, con il totale degli ospiti delle strutture residenziali, per i quali continua il nuovo giro di screening, che si riduce a 92 positivi su 2.612, e resta stabile la quota di operatori, 33 su 2.272.

LA SITUAZIONE

Per i contagi, i residenti polesani positivi arrivano a 428 con i tre nuovi casi emersi ieri, una bambina di 7 anni, del Medio Polesine, una ragazza di 22 anni e un 55enne di Rovigo, padre e figlia. «Tre positività in ambito familiare - spiega Compostella - in una situazione avevamo proposto al “caso indice”, il familiare positivo, di trascorrere l’isolamento nell’area apposita che abbiamo allestito a Trecenta, ma non aveva accettato. I tre erano tutti stati posti in isolamento domiciliare fra il 12 e il 15 aprile e sono stati asintomatici nel percorso di isolamento, ma il tampone eseguito dopo 14 giorni per decidere se porre fine alla quarantena, è risultato positivo. Significa cheù hanno sviluppato l’infezione. Questo conferma l’importanza dell’opera di prevenzione: se non fosse stato eseguito il tampone di controllo, queste persone sarebbero ritornate a circolare e avrebbero potuto rappresentare una fonte di contagio per gli altri».

