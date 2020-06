ROVIGO - Doveva operarsi e invece, durante i controlli prima del ricovero, è risultato positivo. Anzi, ri-positivizzato. Il protagonista è un operatore dell'Ulss 5, dipendente dell'azienda sanitaria polesana, che era già stato dichiaro guarito. Doveva sostenere un intervento a Verona e durante lo screening prima del ricovero (obbligatorio in tutte le strutture del Veneto) il tampone naso-faringeo ha rivelato presenza di virus attivo, in grado di contagiare altre persone. A quel punto l'operazione è stata rinviata, l'uomo è stato posto in isolamento domiciliare e verrà sottoposto a nuovi controlli periodicamente. Le sue condizioni di salute sono buone, infatti è asintomatico. «Questo è il classico esempio che ci fa capire quanto questo virus sia subdolo. Ricordo che il nostro senso di responsabilità deve rimanere elevato; per quanto si sia ridotto, il virus non è ancora del tutto scomparso», sottolinea il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella commentando il dato emerso dal bollettino Covid di ieri. L'invito, dunque, è di continuare a utilizzare i dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine nei luoghi chiusi e ogni volta che si entra in contatto con persone che escono dalla cerchia di contatti familiari.

CONTAGI FERMI

Per quanto riguarda il bollettino, si è al tredicesimo giorno consecutivo a zero contagi di residenti in Polesine; sono in totale 449 i residenti in provincia con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia, con 64 persone ancora in isolamento domiciliare. Gli ospiti delle strutture attualmente positivi sono due a Fratta Polesine e nessun operatore delle case di riposo è attualmente positivo.

Sul fronte dell'operatività dell'ospedale, il Centro unico di prenotazione ha ricevuto, il 5 giugno, 7.034 chiamate. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 32.911. Le persone sottoposte a tampone sono 18.373. Il totale è di 404 guariti in Polesine da inizio epidemia: erano 405 ma è stato tolto l'uomo che si è ri-positivizzato. A Trecenta il reparto Covid è vuoto, chiuso ed entro la fine del mese il San Luca di Trecenta recupererà la piena operatività. Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA