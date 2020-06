Covid-19, una donna del Basso Polesine scoperta positiva durante una visita fuori provincia

ROVIGO - Ancora una positività al coronavirus per una polesana che si stava sottoponendo a uno screening fuori provincia. Si tratta di una donna di 51 anni residente in Basso Polesine, è risultata positiva a uno screening preoperatorio all’Ospedale di Cona. È asintomatica ed è stata posta in isolamento domiciliare.

“Questo è il segno che il virus non è ancora scomparso del tutto. La situazione è incoraggiante ma dobbiamo rimanere responsabili nei nostri comportamenti, mantenendo elevata l’attenzione” ha sottolineato il direttore generale Antonioo Compostella. Non si segnalano peraltro nuove positività o guarigioni. Gli ospiti delle strutture attualmente positivi sono 2 a Fratta Polesine. Nessun operatore di Residenze protette è attualmente positivo. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 35.508. Le persone sottoposte a tampone sono 19.203.











