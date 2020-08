Un'altra positività al Covid: contagiata un'operatrice sanitaria di 35 anni

ROVIGO - Anche nelle ultime 24 ore è emersa una nuova positività al coronavirus tra i residenti in Polesine. In totale sono 522 i contagiati da inizio epidemia. Sembrano ormai lontani i giorni di luglio quando ripetutamente il territorio dell'Ulss 5 risultava esente da contagi al Covid. L'ultima contagiata è una donna di 35 anni residente a Rovigo. E' dipendente di una Struttura sanitaria fuori provincia. la positività al virus è emersa durante lo screening ed è asintomatica. Ora si trova in isolamento. Non ci sono invece pazienti ricoverati per Covid-19 in ospedali e strutture locali. Idem in tutte le residenze protette del Polesine dove non si segnala alcuna positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia sono 70.797 su 28.775 soggetti controllati. Rimane stabile a 424 il totale dei guariti. Sono 62 le persone attualmente positive in provincia e 351 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA