Tre morti e 100 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Polesine a causa del coronavirus

ROVIGO - Tre morti per coronavirus oggi a Rovigo. E sono ben 100 le nuove positività tra i residenti in Polesine. I totale si è saliti a 1.732 da inizio epidemia. Nel dettaglio si sa che le persone sono state contagiate per essere entrate in contatto con asintomatici o sintomatici. Venti di queste hanno effettuato il tampone per comparsa di sintomatologia.

DECESSI Le persone decedute sono un uomo del 1926, residente a Rovigo, era stato ricoverato in Malattie Infettive a Rovigo a fine ottobre, una donna del 1941, residente in Alto Polesine, era ospite della Casa di Riposo “La Residence” di Ficarolo, e un uomo del 1942, residente in Medio Polesine, era stato ricoverato a fine ottobre in Medicina a Rovigo per delle patologie pregresse. I deceduti da inizio epidemia in Polesine salgno così a 56.

RICOVERI Attualmente risultano 73 pazienti ricoverati nelle nostre Strutture per Covid-19: 50 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta (1 paziente è guarito), 13 pazienti in Terapia Intensiva Covid a Trecenta (1 nuovo paziente che era già risultato positivo nei giorni scorsi è stato ricoverato per peggioramento delle condizioni), 9 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo, 1 paziente in Area Intensiva a Rovigo (1 nuovo paziente trasferito dall’Area Medica Covid di Trecenta).

