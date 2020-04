Albarella, la spiaggia si candida per sperimentare il piano di Zaia

L'isola di Albarella, sul litorale veneto in Polesine, ha già preparato un piano di ripartenza per le sue spiagge: sono già in calendario possibili date di riapertura e si stanno già attuando varie misure per soddisfare tutti i protocolli sanitari. Proprio per questo è pronta a candidarsi come azienda balneare sperimentale nel progetto della Regione Veneto, presentato ieri dal governatore Luca Zaia.

Dopo aver deciso di sfruttare al massimo gli ampi spazi di cui dispone l'Isola con la sua spiaggia di 350mila metri quadrati, dove verranno riservati spazi esclusivi agli ombrelloni fino a 40 mq per ciascuno, vengono messe in atto infatti altre importanti misure per la ripartenza contenute in un manuale di riapertura.

Agli ingressi riservati agli ospiti con prenotazione si aggiungono altre importanti misure: è stato nominato il covid Manager di Albarella srl, che sta già operando dopo aver seguito un attento piano di formazione; saranno posizionati steward lungo gli accessi dello stabilimento balneare con postazioni dotate di dispositivi di sanificazione per le attrezzature spiaggia messi a disposizione gratuita degli ospiti; sarà attuato un piano di sanificazione della spiaggia, che prevede igienizzazione dei camminamenti e dei lettini.

