​Sesto caso di Coronavirus in provincia: è un giovane del Basso Polesine

Arriva oggi, 7 marzo, il sesto caso di Coronavirus in Polesine. Si tratta di un giovane del Basso polesine, che era già posto in isolamento domiciliare dal 2 marzo per contatto con persona risultata positiva al Coronavirus il 3 Marzo. Il giovane è stato asintomatico fino a giovedì pomeriggio quando ha manifestato febbriciattola; immediatamente è stato ricoverato in malattie infettive e gli è stato eseguito il tampone il cui risultato, positivo, è stato comunicato questa mattina.



Anche in questo caso non si tratta di focolaio polesano; la situazione, infatti, è riconducibile al focolaio di Vo Euganeo e al primo polesano risultato positivo. Il giovane, attualmente, non ha più febbre, ed è stato dimesso nel primo pomeriggio. Prosegue l’isolamento e la sorveglianza attiva a casa.

In queste ore è in corso la ricostruzione dei contatti che il giovane ha avuto prima di essere isolato a casa, al fine di valutare la necessità di un loro isolamento domiciliare.

Un elemento importante, a tal proposito, è dato dal fatto che in quel periodo le scuole erano chiuse per cui il numero dei possibili contatti è limitato.

“Voglio ringraziare tutte le persone che sono state, e sono, in isolamento domiciliare, per la loro collaborazione nel seguire con scrupolo le indicazioni poste dall’Azienda ULSS 5, dimostrando senso civico quanto mai necessario in questo periodo” – ha voluto sottolineare il Direttore Generale Antonio Compostella.

Per quanto riguarda gli altri quattro pazienti ricoverati in malattie infettive la situazione è la seguente:

- uno è in netto miglioramento

- uno è stabile e non presenta situazione di gravità

- due hanno una situazione più impegnativa ma non richiedono assistenza intensiva

