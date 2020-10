ROVIGO - In una giornata caratterizzata, a livello di numeri, da 12 nuovi contagi e 7 guarigioni, che portano a 192 le persone attualmente positive in provincia, con gli isolamenti domiciliari saliti a quota 854, i segnali non sono confortanti e sembrano riportare a quelli dei periodi più neri. A sollevare preoccupazione, in particolare, il fatto che il contagio sia entrato di nuovo in ospedale: due pazienti ricoverati nel reparto di Medicina di Rovigo, compagni di stanza, sono stati infatti trovati positivi. La prima delle due positività è emersa in vista del trasferimento di uno dei due e come da protocollo, ogni spostamento prevede il tampone. Come del resto, entrambi, uno qualche tempo fa e uno più recentemente, avevano eseguito il tampone al momento del ricovero.

L'ALLARME

Il primo dei due a essere stato trovato positivo è stato quindi trasferito nel reparto di Malattie infettive dello stesso ospedale rodigino, mentre per l'altro, alla luce del suo quadro clinico, è stato deciso il ricovero nell'Area medica Covid a Trecenta. Nel frattempo è subito scattata la sanificazione degli ambienti, tra oggi e domani e dopo domani il reparto, dopo il momentaneo blocco degli accessi a scopo precauzionale, tornerà alla normale operatività, sottolinea l'Ulss in una nota, nella quale aggiunge: «È in corso la valutazione su come possa essere avvenuto il contagio, considerando che tutti gli operatori sono negativi e che usano costantemente i dispositivi di protezione individuali».

SCUOLE

Oltre ai due casi ospedalieri, non mancano i contagi scoperti in ambito scolastico, uno in un giovane professore, 25enne, che insegna all'Ipsia Enzo Bari di Badia e che ha eseguito il tampone per comparsa di sintomatologia compatibile, e uno in un 13enne che fa la terza media alla scuola secondaria di primo grado di Costa, sempre sottoposto a test per i sintomi sospetti. In entrambi i casi sono stati sottoposti al tampone tutti gli insegnanti, gli studenti e il personale Ata che hanno avuto contatti con il professore e il ragazzino: fortunatamente, tutti sono poi risultati negativi. Ieri, poi, tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale Ata della scuola elementare del plesso di Ca' Tiepolo, già interessato dalle nove positività scoperte la settimana scorsa a più riprese alla scuola media, quattro fra i ragazzini di prima, tre fra quelli della seconda e due fra i professori, sono stati sottoposti a tampone nella tenda allestita dalla Protezione civile, con gli esiti completi ancora in elaborazione e in arrivo oggi.

IL TIMORE

Il contagio si sta allargando, la marea risale. «In questa fase - ribadisce il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - è necessario tenere molto alto il livello di attenzione e rispettare in maniera scrupolosa le consuete norme igieniche: uso della mascherina, mantenimento della distanza sociale e igienizzazione frequente delle mani. La responsabilità di ognuno di noi è l'arma più forte che abbiamo per interrompere la catena del contagio».

Sorvegliato speciale, ora, anche tutto il mondo del lavoro. Oggi, per esempio, sono previsti tamponi di controllo a una serie di dipendenti delle Cartiere del Polesine di Adria. Perché scoprire tempestivamente le positività, anche negli asintomatici, e far scattare immediatamente gli isolamenti, è e resta l'arma più efficace per contenere il virus.

Il dato confortante, da questo punto di vista. è che ben sette delle 12 positività emerse ieri sono in persone che erano già in isolamento domiciliare, tutti sintomatici: un 43enne, una 52enne e un 66enne di Rovigo, un 37enne e un 53enne bassopolesani, una 69enne e una 58enne residenti in Medio Polesine. Il dodicesimo caso è quello di una 61enne bassopolesana trovata positiva al tampone per un ricovero per altre cause, per la quale è scattata l'indagine epidemiologica per ricostruire la sua rete di contatti. I ricoverati sono 16: 14 al San Luca, uno dei quali in Terapia intensiva, e uno in Malattie infettive a Rovigo.

Francesco Campi

