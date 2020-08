Focolaio di Covid in Occitania (Francia), chi vi ha fatto vacanza avvisi subito l'Ulss 5

ROVIGO - Fanno sempre più paura i nuovi focolai di coronavirus che spuntano in Italia e soprattutto nel resto d'Europa meta dei vacanzieri italiani che stanno facendo ritorno a casa. Nella cittadina di Adge, nel sud della Francia, nella regione Occitania, si è svuluppato un focolaio di notevoli dimensioni con alto rischio di diffusione internazionale. I casi di positività sono 38, sparsi in ostelli, camping, hotel, ristoranti, dove hanno avuto luogo degli eventi serali con molte persone e senza misure di protezione individuali adeguate. Se ci fossero persone di rientro in Polesine dalla zona di Adge, sono obbligati a contattare l’Ulss 5 con una email all’indirizzo sisp.ro@aulss5.veneto.it indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e recapito telefonico. Possono anche telefonare al numero verde aziendale 800 938 880, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.





© RIPRODUZIONE RISERVATA