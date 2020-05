ROVIGO I danni del coronavirus alle attività produttive del Polesine ammontano già a quasi 75 milioni di euro. È la stima che Fabbrica Padova, il Centro studi di Confapi, ha elaborato sull’andamento dell’economia nei primi tre mesi del 2020, secondo i dati Istat che considerano in calo del 4,7 per cento il prodotto interno lordo nazionale.



L’ANALISI

La stima preliminare del Pil fatta dall’Istituto nazionale di statistica tra gennaio e marzo 2020 (-4,7%) vale rispetto al trimestre precedente, e Fabbrica Padova l’ha tradotta a livello veneto: 1.904,63 milioni di euro sono sfumati in regione, e 74,62 milioni di questi si sono volatilizzati in provincia di Rovigo. Un crollo che Confapi chiede di affrontare subito. Quindi, “Basta” alle frasi a effetto che promettono “un gran volume di fuoco”, se poi di concreto nei conti correnti degli imprenditori non arriva quasi nulla.



PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Perché, spiega la Confederazione italiana della piccola e media industria privata, «è in gioco la sopravvivenza stessa del nostro sistema economico». È una caduta pesante per l’economia veneta. Soprattutto se si pensa che lo stesso Centro studi, all’inizio dello scorso gennaio, mostrava come - rispetto a prospettive di crescita per i beni e servizi finali prodotti in Italia che non sarebbero andate oltre lo 0,5% nel 2020 - in Veneto invece la crescita delle attività produttive sarebbe viaggiata a velocità doppia della media italiana, con un +1,1%.



INDAGINE TERRITORIALE

Questo secondo le previsioni ricavabili da “Economie regionali”, indagine periodica della Banca d’Italia sugli aspetti territoriali dell’economia italiana. Il +1,1% atteso per il prodotto interno lordo del Veneto (fonte Prometeia) era la sintesi delle previsioni di crescita (lieve) della domanda interna (+1,2%) ed estera (+1,8%), della stabilità dei consumi delle famiglie (+1,1%) e degli investimenti (+2,5%). Ma nessuna di queste previsioni si realizzerà, per la flessione dell’economia nazionale di “un’entità mai registrata”, secondo lo stesso Istat. Questa onda d’urto - riflette Confapi - si ripercuote poi sull’occupazione.



L’OCCUPAZIONE

Dal 23 febbraio al 19 aprile 2020, a quasi due mesi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia, tra mancate assunzioni ed effettiva diminuzione dei posti (dati forniti da Veneto Lavoro) si è registrata una perdita di circa 48-50 mila posizioni di lavoro dipendente (quasi il 2,5-3% del totale) a livello regionale. Ne risentono tutte le tipologie contrattuali dipendenti, rispetto allo stesso periodo del 2019: -7.000 posti per i contratti a tempo indeterminato, -4.400 per l’apprendistato, e -39.500 per i contratti a termine (inclusi quelli stagionali).



PIOGGIA DI DECRETI

Per il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio, «in questo quadro disarmante, cittadini e imprese sono ancora in attesa dell’ormai ex Decreto Aprile da 55 miliardi, nel frattempo diventato Decreto Maggio per l’accumularsi di ritardi, a quanto risulta dovuti sia alle incertezze sul reperimento delle risorse necessarie, sia per le differenti priorità all’interno della maggioranza».



CARENZA DI LIQUIDITÀ

«Anche i soldi del precedente Decreto Liquidità - continua Valerio - stentano ad arrivare, mentre ci risulta che le imprese svizzere e tedesche abbiano già ricevuto i primi aiuti, versati in pochi giorni grazie a procedure molto semplici. Il problema non è solo nelle regole stabilite dal Governo per accedere al prestito di 25 mila euro su 6 anni garantito dallo Stato, ma dalla stessa burocrazia delle banche. O si accelera l’operatività e si semplifica l’accesso, oppure queste misure non saranno minimamente efficaci, perché di tempo non ne abbiamo più».

La liquidità è ossigeno per le aziende, e «il 20% delle nostre imprese rischia di chiudere a causa di questa crisi, come attesta uno studio elaborato a livello nazionale», Così, «non è più il momento degli slogan e delle promesse che slittano di mese in mese», conclude il presidente di Confapi Padova.



AGRICOLTURA IN GINOCCHIO

L’aria gelida dalla Russia che a fine marzo ha investito l’Italia ha prodotto non pochi danni alle imprese agricole per gli effetti su piante frutticole precoci e primizie. Il presidente dell’associazione polesana dei coltivatori diretti Carli Salvan puntualizza: «Siamo molto preoccupati per pesche e albicocche, perché questo problema si aggiunge a tutti gli altri che già abbiamo. E uno di quelli che non va dimenticato è la cimice asiatica». Ultimo aggiornamento: 08:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA