Coronavirus in Polesine, 11 contagi nel reparto geriatria evacuato

​ROVIGO - Segnali positivi sulla lotta al coronavirus in Polesine. Ma desta preoccupazione lo stato del reparto geriatria evacuato perché fortemente contaminato.



Sono le parole del direttore dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella nel suo quotidiano bollettino della situazione del contagio tra Adige e Po.



Sono 11 le nuove positività di residenti in Polesine e 11 positività in Geriatria per un totale di 255 residenti con positività riscontrata da inizio epidemia.



Gli ultimi contagiati hanno un'età variabile tra gli 82 e i 28 anni con un caso di un giovane bassopolesano di appena 13 anni in isolamento domiciliare per contatto di un caso positivo probabilmente in famiglia.



Il problema dei micro focolai familiari legati probabilmente a contatti avuti prima dell’isolamento o della positività è il più sotto osservazione. .



“Purtroppo abbiamo avuto riscontro di 11 nuovi pazienti della Geriatria di Rovigo positivi – ha precisato Compostella – che erano risultati negativi al primo tampone eseguito i primi di aprile. E' un piccolo focolaio all’interno dell’Ospedale. Il reparto è sottoposto a isolamento. Tutti i nuovi positivi verranno trasferiti a Trecenta e la Geriatria verrà completamente bonificata, dopodiché ricomincerà la normale attività”.



Finora sono stati eseguiti 1180 tamponi sui dipendenti dell'Ulss e delle aziende che forniscono servizi: 16 (11 infermieri, 3 oss, 1 fisioterapista, 1 medico) i positivi da inizio epidemia.



Due i decessi odierni che portano a 12 residenti in totale i morti da inizio epidemia. Si tratta di una donna del 1938 e di un uomo del 1942.



Sono invece 3 le nuove guarigioni di oggi per un totale di 34 persone guarite.





