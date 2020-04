Coronavirus, altri 82 positivi e 18 nuove vittime, ma ricoveri al minimo da un mese

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 14 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. Molte le vittime di oggi, 25, ma anche a causa dell'aggiornamento con dati non pervenuti nei 2 giorni festivi appena trascorsi. I pazienti positivi sono ​10.741 (solo 5 più di stamani), mentre i negativizzati virologici sono 2.843. Le persone in isolamento sono 17931. I ricoverati scendono al minimo da un mese: 1414 in area non critica (-13 da stamani) e 218 in terapia intensiva (-15).



Covid, contagio e vittime oggi in Veneto

L'ultimo bollettino della Regione Veneto - 14 aprile - aggiorna con altri 82 nuovi casi (da stamattina) il numero dei positivi al Coronavirus, che raggiunge quota 14.514 dall'inizio dell'epidemia. Solo il cluster di Vo' continua a segnare zero. I decessi rispetto a ieri sono 25, per un dato cumulato (ospedali e case di riposo) di 930 vittime. I soggetti attualmente positivi sono 10.741. Cala la pressione sulle terapie intensive degli ospedali (-15), dove si trovano 218 pazienti.

Le vittime

I decessi si sono registrati: 3 nell'Azienda Ospedale Università Padova, 5 a Treviso, 1 nell'Ospedale di Oderzo, 1 nell'Ospedale di Vittorio Veneto, 1 nell'Ospedale di Montebelluna, 1 a Castelfranco, 1 nell'Ospedale di Legnago, 1 nell'ospedale di Villafranca, 4 a Schiavonia, 2 a Trecenta, 1 a Santorso e 1 a Peschiera.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 14 aprile ore 17

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2465 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 716 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 9 contagiati attualmente positivi, 75 negativizzati virologici

Treviso 1435 contagiati attualmente positivi, 426 negativizzati virologici

Venezia 1223 contagiati attualmente positivi, 651 negativizzati virologici

Verona 3032 contagiati attualmente positivi, 299 negativizzati virologici

Vicenza 1523 contagiati attualmente positivi, 447 negativizzati virologici

Belluno 591 contagiati attualmente positivi, 82 negativizzati virologici

Rovigo 204 contagiati attualmente positivi, 65 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 184 contagiati attualmente positivi, 59 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 75 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

IL BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI OSPEDALI DEL VENETO DI 14 APRILE ORE 8

Ultimo aggiornamento: 20:46

