ROVIGO - Tre nuove vittime del virus, già salite a otto nei primi tre giorni di febbraio, mentre il contagio continua a ridurre la propria violenza che pesantemente si è manifestata in Polesine nelle scorse settimane. Una violenza che ben si capisce dal quadro dipinto ieri nella conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione pandemica da parte del primario di Pneumologia di Rovigo e Trecenta, Gianluca Casoni, arrivato nell’ottobre 2019, prima della tempesta, poi trovatosi a fronteggiare la pandemia e a dirigere l’Area Covid del San Luca: «La quarta ondata è stata veramente impegnativa, abbiamo raggiunto il massimo di ricoveri rispetto a tutte le altre ondate, ma fortunatamente stiamo vediamo un calo da sabato. È stato un periodo difficile, a dicembre e gennaio ci siamo trovati a dover far fronte a gestire un numero di ricoveri Covid impressionanti, fino a 17 in 24 ore. Il tutto cercando di pensare anche al giorno dopo, quando ne sarebbero arrivati almeno un’altra decina. E parliamo di pazienti non semplici, ad alta intensità, che devono essere ventilati. Forse per chi non lavora in prima linea non è possibile capire l’enormità. Il paradigma della gestione dei ricoveri Covid non è analogo a quello del ricovero ordinario, tutto muta in tempi rapidi e con 17 nuovi pazienti in ingresso non è che si trovano all’istante medici e infermieri per allestire di fatto un reparto in poche ore. Questo è stato il lavoro giorno dopo giorno, estenuante».

IL PLAUSO

Il primario aggiunge che «purtroppo non è ancora finita, ma quello dei giorni scorsi è stato davvero uno sforzo eccezionale, è stato necessario attivare strategie per reperire altri posti, come in Malattie infettive, ma anche nell’ospedale di Adria, con un reparto per acuti e un ospedale di comunità per cronicizzati non ancora dimissibili. Non si può che fare un plauso a tutti gli operatori, perché in tutto questo la vera eccellenza è stata l’essere umano: se non ci fossero stati gli operatori che ci hanno messo il cuore, tutta la loro anima e il loro impegno, non avremmo potuto fare quello che siamo riusciti a fare».

I NUMERI

Dal punto di vista del rallentamento del contagio, ieri sono emerse “solo” 381 nuove positività, 270 delle quali in persone che si trovavano in quarantena, mentre le guarigioni accertate sono state quasi il triplo, 916. Il numero dei polesani attualmente con positività accertata fa un altro passo indietro, a 7.277, un valore che durante la crescita esponenziale del virus era stato toccato, in salita, il 7 gennaio. Ma è proprio dal fronte ospedaliero che arrivano i dati più confortanti, anche alla luce del quadro tratteggiato del momento più difficile dell’emergenza dal dottor Casoni. Perché il Covid sarà anche una “semplice influenza”, come qualcuno si è ostinato a ripetere per mesi alla faccia dei numeri, ma quando ti trovi a far fatica anche a compiere il più naturale e fondamentale dei gesti, quello di inspirare e non riesci a far affluire l’aria ai polmoni, quando ti manca il respiro e quando, per sopravvivere, ti trovi costretto a ricorrere alla maschera d’ossigeno, che è il livello più basso dell’assistenza ai pazienti Covid, allora forse si realizza la differenza con la “semplice influenza”.

OSPEDALI

Fortunatamente ieri il numero totale dei ricoverati ha fatto registrare un nuovo arretramento. Se è rimasto stabile a 39 il numero di degenti nei due ospedali di comunità Covid, 26 a Trecenta e 13 ad Adria, calano da 94 a 86 i ricoverati veri e propri per effetto dalla riduzione da 60 a 52 dei pazienti in Area medica e semintensiva di Trecenta, mentre restano 8 quelli in Terapia intensiva e 13 sia in Malattie infettive a Rovigo che in Area medica Covid ad Adria. Per quanto riguarda la situazione nelle strutture residenziali, pur emergendo qualche nuovo ulteriore contagio, la somma complessiva continua nel trend di riduzione, con gli ospiti positivi che passano da 262 a 248 e gli operatori da 126 a 124.