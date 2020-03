I CONTROLLI - ROVIGO Sabato sera, con l’incubo della febbre. Febbre vera, di un virus infido e pesante che sta saturando gli ospedali. Per qualcuno, però, non sembra ancora essere molto chiaro l’obbligo di rimanere in casa. E, proprio fra la tarda serata e la notte, sono state denunciate ben 10 delle 11 persone che non hanno saputo giustificare il proprio spostamento quando sono state fermate dalle volanti della polizia durante i controlli, incorrendo quindi nella contestazione prevista dall’articolo 650 del codice penale, ovvero inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.

PREGIUDICATO IN TRENO

Tra gli 11 denunciati sui 39 controllati dalla polizia, anche un extracomunitario con precedenti a penali, che aveva avuto la brillante idea di venire da Verona a Rovigo in treno. Gli agenti lo hanno intercettato prima ancora che potesse mettere un piede fuori dal piazzale della stazione e lo hanno denunciato e rispedito immediatamente a casa. Nel capoluogo altre tre persone sono state invece denunciate dalla polizia locale di Rovigo, su 37 fermate per controlli nella giornata di sabato. Per una anche un’ulteriore denuncia. Tutti in regola invece gli esercizi commerciali che sono stati controllati in città, ben 85.

RICERCATO INTERNAZIONALE

Sono state invece 14 le persone denunciate dai carabinieri, sempre per l’inosservanza dei provvedimenti relativi al Coronavirus, nell’ambito dei capillari controlli eseguiti sabato su tutto il territorio provinciale su quanti sono stati trovati in giro. Fortunatamente, non molti. Proprio le poche persone in circolazione e l’azione di pattugliamento eseguita a raggiera ha fatto sì che una pattuglia della Stazione di Polesella, verso le 16, a Bosaro, fermasse un 49enne romeno, domiciliato proprio a Polesella, ma che era un ricercato internazionale. Per questo è stato subito arrestato ed accompagnato in carcere. L’uomo, Marian Militaru, risultava infatti destinatario di un Mae, un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità romene il 28 ottobre scorso in seguito alla condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Fatti che risulta aver commesso in patria il 20 dicembre del 2016. Forse non sapeva nemmeno della condanna divenuta definitiva, ma difficilmente non conosceva i divieti e le limitazioni imposte per l’emergenza del Coronavirus. Per questo, oltre all’arresto, per lui è scattata anche la denuncia per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. I controlli sono andati avanti massicciamente anche nella giornata di ieri, una bella domenica di sole, dal clima primaverile, che sembra aver invogliato qualcuno a non rispettare le regole. Particolarmente doloroso e difficile, in particolare, per i genitori con figli piccoli, di fatto in casa dal 24 febbraio ed invogliati a portarli fuori per prendere un po’ d’aria. Ovviamente non si tratta di arresti domiciliari, ma anche le piccole passeggiate devono essere fatte in modo responsabile.

APPELLI AL MEGAFONO

La pista ciclabile di Rovigo, sempre meta privilegiata, anche ieri ha registrato un discreto afflusso di persone che correvano o passeggiavano. Anche mentre l’auto della polizia locale passava di lì, con i megafoni che facevano risuonare l’invito a stare a casa. Un’indicazione chiara e ribadita dai sindaci, molti dei quali costretti a prendere decisioni drastiche come le chiusure di parchi e giardini, ma anche dei cimiteri e, a Porto Tolle, anche delle spiagge. Misure pesanti, tutti ne sono consapevoli, ma che in questo momento appaiono necessarie. «Cari concittadini – è l’appello lanciato ieri da Daniele Panella, sindaco di Bosaro - Mi riferiscono di persone a passeggio, di capannelli davanti a negozi, di passeggiate in più persone, di anziani in movimento, di visite fra famiglie, anche di altri comuni. Il rischio è alto e non possiamo permetterci di rischiare la nostra e la salute degli altri con comportamenti sconsiderati!».

