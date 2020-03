Coronavirus, quinto contagiato in Polesine: era stato in una sala da ballo, caccia ai contatti

ROVIGO - Un nuovo paziente positivo al tampone fa salire a cinque i casi positivi al Covid19 in Polesine. Si tratta di un uomo di 82 anni che, martedì 3 marzo, si è recato in Pronto Soccorso a Rovigo, inviato dal proprio medico curante, riferendo insufficienza respiratoria. Al triage, prima, e alla visita successiva non ha segnalato contatti con le zone a rischio; è stato quindi inquadrato come una probabile polmonite, da approfondire diagnosticamente, e per questo ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Solo dopo il ricovero è emersa la sua partecipazione ad eventi di ballo a Ferrara e, quindi, gli è stato eseguito il tampone per Coronavirus poi risultato positivo.

Il paziente attualmente ha una importante insufficienza respiratoria ed è ricoverato in isolamento presso l’Unità operativa di Malattie Infettive. Si tratta di un paziente con importanti patologie polmonari croniche pregresse. Immediatamente è iniziata la ricerca dei contatti che il signore ha avuto, a partire dal giorno della presenza a Ferrara, sino al ricovero; ciò comporterà un aumento dei contatti posti in isolamento. Chiaramente l’aumento non è da intendere come un peggioramento della situazione, ma come azione protettiva per i singoli e per la comunità. All’interno dell’Ospedale, gli operatori che sono stati a “stretto contatto” con lui, prima del ricovero in Malattie Infettive, sono stati sottoposti agli accertamenti e relativa sorveglianza come da protocollo. Saranno contattate e valutate anche tutte le persone che hanno condiviso il percorso assistenziale in Pronto Soccorso con il signore. L’episodio ribadisce la necessità che le persone, in caso di contatti con zone a rischio, chiamino il loro medico di medicina generale, o il 118, o il numero verde Aziendale 800938880, prima di accedere spontaneamente in Pronto Soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA