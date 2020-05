Il Coronavirus frena ancora, un solo contagio e due nuove guarigioni

Continua il trend positivo di pressoché totale assenza di nuovi riscontri di positività in Polesine. Ieri ne è emerso uno, anche se presumibilmente potrebbe essere ascritto fra i contagi “esterni”, trattandosi di una 22enne altopolesana che lavora come Oss in una struttura della provincia di Ferrara, ora in isolamento domiciliare. Al momento i residenti in Polesine in isolamento sono 539. Scende anche il numero dei ricoverati, 24, tutti al San Luca, con due soli pazienti in Terapia intensiva, uno dei quali potrebbe essere estubato a breve. Cresce il numero dei guariti, a 170 con due di ieri, così come aumentano i tamponi eseguiti, ora a quota 14.827 su una platea di 10.859 persone in virtù dei test ripetuti su alcuni soggetti. Per la ripresa delle attività ambulatoriali e chirurgiche, mercoledì sono state erogate 5.885 prestazioni, delle quali 4.248 erano di natura laboratoristica come analisi chimico-cliniche, di microbiologia o di anatomia patologica, mentre le operazioni eseguite sono state 19. È soprattutto il Cup a essere sotto pressione: mercoledì sono state circa 8.500 per quasi 13.500 prestazioni prenotate. «Le visite in regime libero professionale - spiega l’Ulss - sono ancora sospese: quando riprenderanno ne daremo comunicazione. Chi avesse una prenotazione di una prestazione in regime di Servizio sanitario regionale, sospesa nell’emergenza, non chiami: saranno i nostri operatori a fissare un nuovo appuntamento». © RIPRODUZIONE RISERVATA