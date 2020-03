ROVIGO - Il numero di contagi in Polesine arriva a quota 19. Ma il numero sembra destinato a crescere ancora. L’onda lunga del Coronavirus sembra ancora dover arrivare. Lo stesso direttore dell’Ulss Polesana Antonio Compostella, pur rimarcando che anche i nuovi casi risulterebbero riferibili a contatti con pazienti positivi avvenuto fuori provincia e che quindi non vi sono “focolai polesani”, ammette che ormai il virus è dappertutto: «Sta divenendo sempre più flebile il criterio epidemiologico perché la situazione è tale per cui il virus è presente ubiquitariamente. Usando la similitudine fra il virus e un albero, si può dire che siamo al massimo della sua foliazione, per cui possiamo aspettarci un continuo, costante e persistente aumento dei casi di positività per diversi giorni. Sta invece diventando prevalente il criterio clinico: cominciano ad aumentare una serie di situazioni di polmoniti con insufficienza respiratoria. Al di là del criterio epidemiologico probabilmente troveremo un riscontro positivo facendo il tampone. Non è più una questione di focolai, l’infezione interessa tutto il territorio del Veneto. Questo non significa che situazione è più grave di prima ma che le misure, che sono le stesse, devono essere rispettate con ancora maggiore scrupolo».



L’IMPRENDITORE

Il primo dei due nuovi casi positivi è quello di un imprenditore di Rovigo, 48enne, che avrebbe contratto il virus nell’ambito dei suoi rapporti di lavoro, essendo venuto a contatto con un contagiato nel Milanese. Ha diversi collaboratori, tutti già collocati in isolamento domiciliare, così come i suoi familiari. Si tratta di una ventina di persone in tutto. L’uomo si è presentato al pronto soccorso, ma, fortunatamente, nonostante la leggerezza, il “filtro” all’ingresso questa volta ha funzionato a meraviglia ed il suo caso è stato subito inquadrato come più che sospetto, facendo scattare tutte le misure di sicurezza del caso e l’accompagnamento nel reparto di Malattie infettive, dove si trova ricoverato, è avvenuto da parte di personale con le adeguate protezioni e attraverso il percorso isolato previsto per evitare ogni rischio. Il secondo nuovo caso non è stata una “scoperta”, perché si tratta di un residente in Medio Polesine, di 67 anni, che era ricoverato da diversi giorni all’ospedale di Negrar, a Verona ed al quale durante il ricovero, l’11 marzo, è stato eseguito il tampone che ha poi dato esito positivo. In seguito alle sue dimissioni, è stato assegnato all’Ulss 5 e si trova a casa sua in isolamento domiciliare, in buone condizioni. Un altro caso a cavallo fra le province di Rovigo e Verona è anche quello di una 30enne polesana, che lavora all’ospedale di Borgo Roma, in isolamento domiciliare nel Veronese, con i genitori, che risiedono in un paese altopolesano, a loro volta collocati in isolamento fiduciario. Il numero delle persone in isolamento è aumentato a 267 persone.



AZIENDA SANIFICATA

Come quello del lavoratore della Inox Tech, per la quale da giovedì è scattata la chiusura per la sanificazione degli ambienti di lavoro, con numerosi dipendenti, non solo polesani, finiti in isolamento. Alle 14 di ieri il totale dei tamponi eseguiti aveva raggiunto quota 165, con 131 pazienti negativi e 19 positivi, dei quali 7 ricoverati e 12 dimessi ed in isolamento domiciliare. Ben 15 i tamponi per i quali si attende ancora l’esito. Tra questi, ha spiegato Compostella, almeno tre pazienti per i quali vi è un ragionevole sospetto di positività, due dei quali, dal punto di vista clinico, potrebbero avere necessità di essere ricoverati in Terapia intensiva. «Il virus interessa persone di ogni età – rimarca il dg Compostella – ed ha decorsi che non dipendono dal dato anagrafico. E se si vuole un dato statistico, per quanto poco significativo, perché i numeri sono troppo bassi in Polesine, è netta la prevalenza dei pazienti di sesso maschile». © RIPRODUZIONE RISERVATA