Coronavirus in Veneto, altri 2.044 nuovi casi e 32 morti in 24 ore. I vaccinati sono 85.715 Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di Azienda Zero di oggi 13 gennaio 2021. I nuovi casi in ventiquattr'ore sono 2.044 e 32 i morti. Le persone attualmente positive sono 80.683, mentre le vittime da inizio pandemia sono 7.714. I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 2.951 e 358 nelle terapie intensive.

Le persone che hanno già ricevuto la prima somministrazione del vaccino sono 85.715.

BOLLETTINO DEI CONTAGI DI OGGI IN VENETO - SCARICA IL PDF

REPORT VACCINATI IN VENETO- SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 19:23

