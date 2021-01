Coronavirus in Veneto: 1.079 nuovi casi e 74 morti in 24 ore. Si conferma il calo della curva

Coronavirus in Veneto, di oggi 15 gennaio. Sono 1.079 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 74 i decessi. Si conferma quindi il calo della curva iniziato da qualche giorno. Il totale degli infetti da inizio epidemia è pari a 294.874, quello dei morti a 7.859. Sono i dati forniti dalla sanità regionale e pubblicati sul sito della Protezione Civile. Gli attuali positivi in regione scendono a 75.353 (- 4.472). I ricoveri da Covid-19 sono 2.809 nei reparti non critici (-60) e 349 (-2) nelle terapie intensive. Le somministrazioni di vaccino ammontano a 97.244 dosi.

