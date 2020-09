ROVIGO Sette e sette: ieri il numero di nuovi contagi emersi è stato pari al numero di guarigioni accertate. Dal punto di vista del bilancio complessivo, quindi, restano 92 le persone attualmente positive in provincia, ma non si può certo dire che la situazione sia particolarmente rassicurante. Delle sette nuove positività, cinque sono sempre relative al focolaio scoppiato alla casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro, tutti operatori, con il bilancio totale del cluster ospedaliero, al momento, che risulta essere di 12 operatori e 10 pazienti. Senza contare l’anziana che è stata ricoverata prima a Rovigo e poi a Trecenta, grazie alla quale è stato poi individuato e circoscritto il focolaio, visto che era precedentemente ricoverata proprio nel reparto di Medicina della Casa di cura portovirese.

Il direttore generale dell’Ulss Polesana Antonio Compostella sottolinea che «sono stati sottoposti a tampone tutti i 300 dipendenti della Casa di cura di Porto Viro e i 140 degenti: stiamo aspettando gli ultimi esiti, ma la maggior parte sono stati refertati. La situazione attuale dei contagi nella struttura vede la positività di 10 pazienti dell’area medica e di 12 operatori».



GLI ALTRI CASI

Gli altri due contagi emersi ieri sono quelli di due giovane donne, una 25enne e una 35enne, entrambe bassopolesane ed entrambe già in isolamento domiciliare perché erano state individuate come contatti di un caso di positività già precedentemente individuato. Entrambe restano in isolamento anche se la 25enne, a differenza della 35 che è asintomatica, presenta qualche sintomo, comunque leggero. Al momento sono 508 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Sono salite invece a 585 le positività riscontrate in residenti in Polesine dall’inizio dell’epidemia, con 457 guarigioni.

Numeri ancora bassi, anche rispetto alle altre province, ma è significativo il fatto che dall’inizio del mese, in meno di una settimana, si siano registrati ben 41 casi. Un’impennata significativa, alla quale soprattutto, fa riscontro anche un aumento dei pazienti che presentano sintomi più gravi.



NUOVI RICOVERI

Ieri c’è stato un ulteriore nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Rovigo, un paziente che come era stato previsto, era ricoverato nella Casa di cura di Porto Viro e ha sviluppato sintomatologia, significativa soprattutto in relazione al pregresso quadro clinico e all’età avanzata. In tutto, quindi, in questo momento ci sono 8 persone ricoverate, quattro all’ospedale di Rovigo, in Malattie infettive, e quattro nel reparto di Terapia intensiva Covid all’ospedale di Trecenta, tornato a ricoprire da venerdì il ruolo di polo Covid provinciale, dopo che dal 4 di giugno i reparti dedicati ai pazienti con Coronavirus erano rimasti vuoti. Era stato un momento di grande euforia. Ma i posti letto, anche se inutilizzati, erano rimasti pronti: 80 nell’Area Medica, al quarto piano, 20 dei quali di Terapia subintensiva polmonare, e 24 di Terapia intensiva, nella piastra chirurgica dove sono stati trasformati in definitivi grazie agli appositi lavori che sono stati eseguiti. Perché, purtroppo, la previsione di una probabile nuova ondata autunnale del virus sembra già trovare i primi riscontri.

«Come sapete - ha ribadito nei giorni scorsi Compostella - non avevo sposato la tesi che il virus si fosse indebolito. L’aumento dei contagi, statisticamente, porta con sé anche l’aumento dei casi più gravi: è una questione numerica».

E i quattro letti di Terapia intensiva che sono stati occupati in questi primi giorni di settembre confermano che la situazione non può essere presa sottogamba. Anche perché l’autunno ancora è lontano e intanto fra una settimana risuonerà la prima campanella dell’anno scolastico 2020-2021.

