Coronavirus in Veneto: nella notte 528 nuovi casi e 14 morti. La curva sta scendendo Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 17 gennaio 2021, aggiornati da Azienza Zero. I contagi del bollettino di questa mattina alle 8 confrontati con quelli diffusi ieri alle 17. Nella notte si sono registrati 528 nuovi casi di contagio e ci sono stati 14 morti. Le persone attualmente positive sono 70.640, mentre le vittime da inizio pandemia ammontano a 7.978. I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 2.715 e 354 sono in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 10:31

