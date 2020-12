ROVIGO Non bastano gli 88 guariti, i vaccini in arrivo e neppure le parole di Luca Zaia che ieri ha descritto la situazione polesana come “la migliore del Veneto” a controbilanciare i quattro morti e i 120 nuovi casi nel bollettino polesano sull’andamento del Covid delle ultime 24 ore. Tra venerdì e sabato hanno perso la vita tre uomini di 80, 82 e 88 anni e una donna di 88 anni. L’arrivo dei vaccini balugina come la classica luce in fondo al tunnel: nella conferenza stampa quotidiana di ieri, il governatore Zaia ha annunciato che il 6 gennaio potrebbero arrivare le prime dosi.

VACCINI

Quello che è certo è che sarà Padova la “cassaforte” del Veneto, con la capacità di ospitare nei suoi “frigoriferi” oltre 25mila litri di vaccino su una capacità massima di circa 30mila litri a livello regionale. Il vaccino poi, arriverà in tre lotti e verrà effettuato con priorità su chi opera nei presidi ospedalieri, ospiti e operatori delle case di riposo e infine verrà messo a disposizione di ospiti e operatori di strutture protette per minori, disabili e tossicodipendenti. Secondo i dati che la Regione ha trasmesso ad Arcuri per la predisposizione del piano di distribuzione, in provincia di Rovigo i soggetti che rientrano in questo criterio di priorità sono 13.569, per 26.338 dosi (il vaccino viene somministrato in due dosi ciascuno), mentre in tutto il Veneto il totale è di oltre 150mila persone.

Secondo questi conteggi, che comunque sono ancora in via di definizione, a Rovigo come prima tranche dovrebbero arrivare 4.408 vaccini, quindi 8.816 dosi.

NUOVE POSITIVITÀ’

In Polesine intanto ennesima giornata nera con la curva che ha ripreso a salire: a testimoniarlo è il dato dell’incidenza che è pari al 6,34%. Tra i nuovi casi positivi, tre donne che si sono rivolte al pronto soccorso con sintomi respiratori e sono state ricoverate, una ultra 80enne, una di 73 e una di 67 anni. Il sistema di tracciamento lavora a pieno ritmo perché solo 37 persone delle 120 risultate positive erano già in isolamento domiciliare. Per tutte le altre persone è necessario rintracciare al più presto i contatti stretti per sottoporli a isolamento e tampone prima possibile.

SCUOLE

Un periodo intenso anche per le scuole. a meno di due settimane dalla pausa natalizia: sono stati individuati 5 alunni di una scuola primaria dell’Alto Polesine, emersi a seguito dei tamponi di screening legati a due positività segnalate nei giorni scorsi: si tratta di un cluster che sarà risolto con la sospensione temporanea delle lezioni. C’è poi un docente che insegna in una scuola secondaria di primo grado del Basso Polesine, con lo screening ai colleghi e agli studenti già programmato per domani; un alunno di una scuola primaria del Basso Polesine e un bambino sotto i tre anni del nido di una scuola di Rovigo. Anche in questi ultimi casi, gli screening sui compagni e sul personale docente e ausiliario saranno effettuati domani.

RICOVERI

Nonostante i numeri alti, la situazione dei ricoveri rimane pressoché stabile. 113 persone occupano le strutture messe a disposizione: 89 pazienti sono in area medica a Trecenta nella quale ci sono stati in un solo giorno cinque dimessi e tre nuovi accessi; 15 pazienti in terapia intensiva; otto pazienti in malattie infettive a Rovigo, dove nelle ultime ore sono stati dimessi due pazienti e, primo caso in assoluto, un paziente in psichiatria ad Adria. I totali contano 2.404 persone attualmente positive e 2.939 in isolamento con sorveglianza attiva.

