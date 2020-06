Conitnua la striscia di zero contagi in Polesine, solo tre i ricoverati e non gravi

ROVIGO - Nessun caso di positività al coronavirus anche ieri in Polesine, con il totale da inizio pandemia che resta bloccato a 449 casi. L'Ulss 5 Polesana non segnala, però, nemmeno nuove guarigioni (sono 400 in totale). Sul fronte degli ospiti delle strututre assistenziali, restano due i positivi al virus alla Sacra Famiglia di Fratta. Nessun operatore risulta positivo. I tamponi eseguiti ammontano a 29.840 (ma sono 17.580 le persone controllate). Al momento sono tre i ricoverati, tutti in Area Covid a Trecenta, ma nessuno in Terapia Intensiva. Sono 87, infine, le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA