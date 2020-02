Coronavirus Rovigo, altri due casi sospetti: «Hanno sintomi ad alto rischio»

ROVIGO - Sono tre i casi sospetti di Coronavirus in provincia di Rovigo: dopo di sabato sera, si sono aggiunti, nella tarda mattinata di oggi, 23 febbraio, altri due pazienti portati dal 118 in ospedale e giudicati ad alto rischio per con sintomi compatibili: sono ricoverati a Malattie infettive di Rovigo.

Si attende l'esito degli esami. I due pazienti sono stati sottoposti a un primo controllo medico, che ha ritenuto di trattarli ad alto rischio. Sono quindi stati immediatamente spostati al reparto di Malattie Infettive.

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA