Coronavirus Veneto, sette morti nella notte, 58 casi, sempre più guariti

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 3 maggio 2020 alle ore 8. Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it. I dati sono confrontati con quelli del bollettino delle ore 17 di ieri 2 maggio.

Coronavirus in Fvg: una vittima in 24 ore, 18 nuovi malati e terapie intensive semi-vuote

Il Veneto ad oggi 3 maggio ore 8 registra altri 58 casi di nuovi positivi al Coronavirus rispetto a ieri per un totale di 18.318 contagiati dall'inizio dell'epidemia. Sette i morti nella notte per un totale di 1.516 (tra ospedali e Rsa). I guariti (negativizzati virologici) salgono ancora a 9503 (+173). I ricoverati sono 1058 (-12 in meno) di cui in area non critica sono 955 (dieci più di ieri sera, 2 maggio), mentre scende quello dei pazienti in terapia intensiva (103, meno 5 rispetto a ieri sera 2 maggio). In isolamento domiciliare 6830 persone tra positivi e loro contatti (335 meno di ieri sera 2 maggio). I dimessi 2694 (+24).





Autocertificazione nella Fase 2, ecco come compilare il modulo: cosa cambia

Crisanti, chi è il virologo esperto di Coronavirus? «Io, virologo un po' pazzo con la passione per l'arte»

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

Coronavirus, test sierologici servono: ci sono anticorpi IgG in tutti i malati I test sierologici per il nuovo coronavirus servono, eccome. Perché con molta probabilità il 100% delle persone colpite da Covid-19 presentano gli , cioè quelli prodotti durante la prima infezione e che dovrebbero proteggere a lungo termine. È la buona notizia che ha uffi

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA