Marcegaglia regala cento buoni vacanza ad Albarella a medici e sanitari

ROSOLINA - L'Isola di Albarella dona 100 buoni vacanza per gli operatori medico-sanitari del Veneto impegnati nella lotta contro il Covid 19. L'iniziativa, fatta in collaborazione con la Regione e l'Azienda sanitaria zero, è stata voluta da Emma Marcegaglia, del Gruppo Marcegaglia, di cui Albarella srl fa parte. Non si tratta del primo intervento a scopo benefico della famiglia dell'imprenditrice: già il mese scorso, la Fondazione Marcegaglia aveva effettuato una donazione di 200mila euro all'ospedale di Mantova per la creazione di nuovi posti nel reparto di terapia intensiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA