No definitivo dalla Provincia: stop all'allevamento di polli a Corbola

di Anna Nani

CORBOLA - È arrivato mercoledì il no definitivo della commissione VIA provinciale al progetto di insediamento di un allevamento avicolo di polli da carne con una potenzialità di 345mila posti pollame che l'azienda agricola Freguglia Carol aveva proposto di realizzare a Corbola tra le vie denominate Località Basson a nord e Località Spin a sud. A darne l'annuncio è il sindaco Michele Domeneghetti: «Questa non è una vittoria soltanto di Corbola ma di tutta l'area vasta,...