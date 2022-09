CORBOLA - Poco meno di centomila euro per realizzare il primo stralcio della zona Spin di Corbola. La giunta Domeneghetti ha approvato il progetto definitivo per il prosciugamento delle aree soggette a criticità idraulica in via Spin e Basson con relativa messa in sicurezza. Per tale opera l'amministrazione corbolese ha ricevuto un finanziamento regionale per interventi a favore di mobilità e sicurezza stradale. Della cifra totale stanziata poco più di 65mila euro saranno impiegati per lavori a base d'asta comprensivi di oneri per la sicurezza, mentre altri 35mila euro resteranno a disposizione. Lo scopo di questa progettualità è quello di effettuare un dimensionamento idraulico dei fossati adiacenti alle due strade comunali, Spin e Basson appunto, in grado di far defluire le portate meteoriche dai fossati presenti nelle campagne circostanti. Ad essere interessato è un tratto particolarmente delicato, situato in una curva a gomito dove sono evidenti segni di cedimento sulla carreggiata.

Come si legge nella relazione tecnica i lavori si rendono necessari poiché le difficoltà di deflusso delle acque meteoriche e il conseguente ristagno idrico stanno creando problemi di stabilità con conseguenze sulla carreggiata della strada comunale adiacente al fossato. La pendenza della sponda ormai non sarebbe adeguata ai criteri della bonifica idraulica e quindi a seguito di fenomeni di sottopressione potrebbero crearsi frane e cedimenti: da qui la scelta di provvedere alla definizione del fossato come intervento propedeutico alla sicurezza stradale sulla carreggiata. Un'azione, questa, dal doppio valore, dato che la sistemazione di tali tratti di strada permetterebbe di prolungare percorsi ciclabili esistenti così come già esistono e che permettono di addentrarsi nel tipico territorio agricolo polesano.