​Stop all'allevamento intensivo di polli

di Anna Nani

CORBOLA - «All'indomani della prima riunione istruttoria preliminare in commissione Via provinciale tenutasi il 29 aprile si può tranquillamente asserire che non ci sono le condizioni per procedere con la costruzione del nuovo allevamento avicolo intensivo industriale in via Spin e che tanto ha animato la popolazione di Corbola. Lo sostiene il sindaco Michele Domeneghetti che torna sull'argomento relativo alla proposta di insediamento di un allevamento avicolo di polli da carne con una potenzialità di 345mila posti pollame che l'azienda agricola Freguglia Carol vorrebbe realizzare nel paese tra le vie denominate Località Basson a nord e Località Spin a sud.