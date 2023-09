ROVIGO - Un profondo sentimento di gratitudine accompagnato da qualche lacrima di commozione ha sancito ieri l’addio dei frati cappuccini alla città. Attraverso due distinti momenti celebrativi, in mattinata una messa nella chiesa del convento dedicata a San Lorenzo da Brindisi e celebrata dal ministro provinciale dei frati minori cappuccini del Triveneto, fra’ Alessandro Carollo, e nel pomeriggio la preghiera dei vespri guidata dal vescovo della diocesi di Adria e Rovigo Pierantonio Pavanello, si è chiuso per Rovigo un capitolo di storia durato quasi mezzo secolo: 455 anni per la precisione. I cappuccini, infatti, sono stati presenti nel capoluogo fin dal 1568.

FOLLA ALL’ADDIO

Una presenza importante e ben radicata la cui assenza sarà senza dubbio pesante. Anche per questo ieri mattina, nella chiesa del convento stracolma di fedeli, tanto che in diversi hanno dovuto accontentarsi di seguire la messa fuori dalla porta, sotto il sole cocente, le lacrime cariche di emozione hanno solcato i volti di tante persone. «Ci aspettavamo la vostra presenza - sono le parole pronunciate a inizio messa - e per noi è un bel segno che ci fa accettare questo momento. Quando qualche mese fa ci siamo incontrati per discutere le modalità organizzative di questo momento a conclusione della nostra presenza a Rovigo, ci si è trovati subito tutti d’accordo nel prevedere un momento di festa insieme a voi fedeli, persone che condividete il nostro spirito, che per anni avete frequentato la nostra chiesa. Nel saluto alla città di Rovigo dei frati cappuccini, siamo noi per primi a voler ringraziare la comunità civile e Dio per tutto quello che di buono, bello, giusto e santo i frati hanno realizzato a Rovigo a partire dal 1568 quando sono arrivati in città. Ringraziare è un atteggiamento che oggi forse si apprezza poco. Significa riconoscere che esiste qualcun altro diverso da noi, che sia Dio o un essere umano. È dono e gratuità. Con questo spirito vogliamo affrontare questa giornata».

Toccante è stato poi il momento dell’omelia di fra’ Carollo che ha usato parole cariche di umanità, umiltà e gratitudine rivolte ai fedeli partendo dalla lettura del Vangelo di Matteo 16, 21-27 e che sono state accolte, alla fine, da un lungo applauso. «Vorrei parlare a voi non come ministro provinciale che celebra la messa che conclude la presenza secolare dei frati in città, ma vorrei parlarvi così come un credente. “Va dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”: queste le parole che Gesù ha scelto per me. Io sono un credente con le mie fatiche e le mie opportunità. La questione centrale è questa: nessuno di noi può presumere di conoscere la volontà di Dio perché a Dio ci si avvicina per approssimazione, per tentativi e mai per identificazione o con la presunzione della certezza assoluta. Siamo tutti in cammino per cercare la volontà di Dio e cercare di realizzarla.

Stiamo facendo le scelte corrette secondo Dio? Chiudere il convento di Rovigo, Bassano e Trento è corretto secondo Dio? Io non ne sono certo. È la volontà di Dio? Tra il pensare secondo Dio e pensare secondo gli uomini c’è sempre uno scarto ineludibile, posso però dire che in base a quanto noi frati abbiamo riflettuto e condiviso, pregato, ascoltato, confrontati e in base a quanto accolto e compreso e talvolta anche frainteso, ci sembra che il Signore ci chiami a fare questa scelta dolorosa e faticosa. Chiudere è faticoso: è sinonimo di morte prima di tutto per noi frati e immagino, anche per ciascuno di voi».

APPELLO AL PERDONO

Il frate ha pensato ai “rischi”: «Avete tutto il diritto di criticarci e di non essere d’accordo. E quindi voglio chiedervi un aiuto. Criticateci pure, ne avete tutti i motivi, ricordate le nostre fatiche, le nostre colpe e incongruenze e le volte che abbiamo fatto fatica a rimanere coerenti al saio che indossiamo. Vi chiedo perdono, ma se potete aiutateci in questo: aiutateci a rimanere fedeli alla nostra vocazione di frati semplici in mezzo al popolo e pellegrini, che amano tutti senza legarsi a niente e a nessuno. Aiutateci perché da soli non ce la facciamo. E allora anche quando la porta di questo convento si chiuderà, il bene che ci avete voluto e continuerete a volerci e il bene che abbiamo sempre voluto alla città, alle persone, a questa terra polesana non andrà disperso e continuerà a portare frutto lungo le strade che il Signore ci farà percorrere».