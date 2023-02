Giocattoli, vestiti, scarpe per bimbi e prodotti di bellezza tutti irregolari: sequestrati 1400 capi e multe da mille a 26mila euro

ROVIGO - Controlli della Guardia di finanza a Rovigo, sequestrati 1400 prodotti "irregolari" e multe da mille fino a quasi 26mila euro. Sono questi i risultati di un piano di controlli finalizzati alla tutela del Made in Italy e al contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, disposto dal Comando Provinciale di Rovigo e inserito in un più ampio e coordinato dispositivo di vigilanza eseguito nella provincia polesana. I controlli eseguiti dal Gruppo di Rovigo, che ha coordinato anche l’attività delle Tenenze di Adria, Lendinara, Loreo e Occhiobello, hanno interessato l’intero territorio Polesano e hanno riguardato attività commerciali di varia natura: negozi di abbigliamento per bambini, negozi di calzature, di giocattoli ed empori.

In particolare, fra i numerosi controlli eseguiti, alcuni di essi sono risultati irregolari e hanno comportato l’applicazione di pene pecuniarie e sequestro della merce. Le violazioni riscontrate hanno riguardato circa 1400 pezzi complessivi, in particolare: capi di abbigliamento e scarpe per bambini di importazione che non rispettano le normative europee di con presenza di parti che costituivano pericolo; giocattoli privi del marchio CE; prodotti e accessori per la cura della persona di importazione, privi delle informazioni di legge. Al termine dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative di diverso importo in funzione delle norme violate e comunque comprese fra i 1.032 e i 25.823 euro.