OCCHIOBELLO Ieri mattina l’istituto comprensivo di Occhiobello è costretto a chiudere il plesso di via Amendola. Nonostante gli sforzi della scuola di garantire l’apertura per almeno la sezione C della scuola secondaria di via Amendola dell’istituto, tale volontà non è stata attuabile a causa del fatto che solo due docenti non sono coinvolti nell’isolamento fiduciario predisposto dall’Ulss 5

SENZA INSEGNANTI

La coincidenza di due insegnanti positivi nei giorni 12 e 13 novembre ha portato l’istituto a dover mantenere in isolamento tutti gli altri professori, benchè gli oltre 300 tamponi effettuati in giornata siano stati tutti negativi. Il dipartimento di prevenzione dell’Ulss 5 ha infatti la necessità di riscontrare i report comunicati dai medici e infermieri che hanno eseguito i tamponi e, non potendolo fare in serata, ha imposto anche per gli alunni e i docenti risultati venerdì negativi, il mantenimento cautelare dell’isolamento, in attesa del loro nullaosta ufficiale. Ieri tutto il plesso di via Amendola è stato chiuso così come già si era previsto per quello della scuola secondaria di via Savonarola.

VIA BASSA

Quattro classi della scuola primaria di via Bassa di Santa Maria Maddalena in isolamento fiduciario, a causa della positività di un docente. Si tratta degli alunni e dei docenti delle classi quarte sezioni A e B e quinte A e B che quindi dovranno restare a casa.

Come reso noto in una circolare del dirigente scolastico Salvatore Madaghiele, le famiglie dovranno attivarsi affinchè i ragazzi stiano in isolamento fiduciario e non abbiano contatti con nessuno al di fuori dei conviventi. Alle famiglie verrà comunicato dall’azienda sanitaria o direttamente dalla scuola, il giorno in cui saranno effettuati i tamponi. L’istituto ha provveduto a inviare all’azienda sanitaria gli elenchi di alunni, insegnanti e personale che possono avere avuto contatti con il docente risultato positivo.

INTERNET

Aumenta la capacità di connessione a internet in tutti i plessi scolastici del Comune. Entro un mese tutti i plessi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, avranno più mega a disposizione di alunni e insegnanti. In particolare, la scuola dell’infanzia potrà contare su cento mega e tutti gli altri plessi su duecento mega per ciascun istituto. L’investimento per aumentare il collegamento della trasmissione dati nelle scuole servirà anche per un eventuale utilizzo della didattica a distanza integrata.

