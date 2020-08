Cinque nuovi positivi al Covid in Polesine, allarme per la crescita dei contagi

ROVIGO - Sono cinque le nuove positività al Covid-19 tra i residenti in Polesine. Si tratta di un 42enne e di quattro donne rispettivamente del 1987, del 1988, del 1958 e del 1984. Tutti risiedono a Rovigo. “La maggior parte degli ultimi contagi sono legati ai momenti di relazione sociale - ha detto il direttore generale Antonio Compostella -. L’invito è di essere responsabili e usare tutte le precauzioni anche in questi momenti e durante lo svago”. Intanto un paziente si trova ricoverato nel reparto Malattie Infettive all’Ospedale di Rovigo. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 64.193. Le persone sottoposte a tampone sono 26.684.

Sono in totale 27 le persone attualmente positive in provincia e 304 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA