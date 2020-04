Coronavirus, due nuovi decessi all'Ulss 5, in totale sono 14

ROVIGO - Due decessi ieri per coronavirus nel comprensorio dell'Ulss 5 Polesana. Lo ha comunicato il direttore generale Antonio Compostella durante il consueto bollettino sulla situazione dei contagi, dei ricoveri e delle guarigioni sul territorio polesano.



“Si tratta di una donna del 1933 di Adria – ha detto Compostella -. Era ricoverata in Geriatria dal 5 di Marzo per una serie di problematiche cardiache importanti. Il 7 Marzo era stata trasferita a Trecenta e questa mattina è venuta a mancare. L'altro deceduto è un uomo del 1932, del Medio Polesine. Era entrato in Malattie Infettive il 29 marzo, ha avuto un decorso molto complesso che l’ha portato ieri alla morte. Aveva una serie di patologie pregresse che hanno reso vane le cure”.

In totale i decessi sono 14.



Sono invece 19 le nuove positività di residenti in Polesine per un totale di 274 casi da inizio epidemia con un'età compresa tra gli 89 e i 22 anni.

“Ieri abbiamo eseguito circa 6500 tamponi e circa 2500 test rapidi ha agiunto Compostella -. La media è circa una persona con tampone eseguito ogni 28 persone residenti o domiciliate”.

Sono state otto ieri le nuove guarigioni che portano il totale a 42.

I ricoverati sono 52 di cui 34 in area Covid e 9 in terapia intensiva a Trecenta. 600 le persone in sorveglianza attiva.



