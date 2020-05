Quarto giorno consecutivo senza contagi, il virus rallenta ma l'attenzione deve restare alta

ROVIGO - Quarto giorno consecutivo a contagio zero nel comprensorio dell'Ulss 5 polesana. Le positività riscontrate da inizio epidemia sono ferme a 449. “E' un segnale incoraggiante ma si debbono continuare ad osservare tutte le norme igieniche e di distanziamento individuale, senza abbassare la guardia” ha detto il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella.



Da segnalare anche la guarigione di un operatore degli Istituti Polesani. Gli ospiti delle Strutture attualmente positivi diventano quindi 12 (10 agli Istituti Polesani e 2 a Fratta Polesine). Un operatore attualmente è positivo a Villa Tamerici.



Aumentano giorno per giorno le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie. Nel solo giorno di ieri si è arrivati a 7517 prestazioni. Anche il Centro unico di prenotazione aumenta il proprio volume di lavoro con circa 5200 chiamate. Un numero elevato che comunque è ben assorbito dall'organizzazione.



Da inizio epidemia, in Polesine, sono stati effettuati 27.460 tamponi. Le persone sottoposte a tampone sono 16.881. Otto le nuove guarigioni che portano il totale a 379 guariti in Polesine da inizio epidemia. I ricoverati sono in tutto 4 in Area Covid a Trecenta e 122 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA