ROVIGO In un solo giorno sono sei le nuove positività al coronavirus in Polesine. Sono in arrivo, poi, i tamponi rapidi che serviranno soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Oltre a ciò, l’Ulss 5 ha siglato con le associazioni del mondo dell’agricoltura locale una convenzione per la gestione in sicurezza dei lavoratori stagionali.

Dopo una giornata di tregua, dunque, è tornata a salire la curva dei contagi in provincia. Sono 512 dall’inizio dell’epidemia e 52 ora le persone ammalate di Covid-19: quattro dei nuovi casi, di età compresa tra 19 e 57 anni, derivano da contatti con persone positive nel nucleo familiare, e gli altri due sono ancora giovani che facevano parte del gruppo di otto vacanzieri di ritorno da Malta che la scorsa settimana aveva già contato due positivi.

I TIMORI

Vista la ripresa dei contagi c’è da preoccuparsi? «Non ci sono focolai che possono espandersi a macchia d’olio, né situazioni incontrollabili. C’è preoccupazione per il numero in crescita, ma la situazione è sotto controllo, perché sappiamo da dove arrivano i contagi», risponde il direttore generale dell’Ulss 5 Antonio Compostella. Oltre ai casi da contatti familiari con persone affette da Covid e ai quattro su otto di ritorno da Malta che è uno dei Paesi per cui è obbligatorio effettuare il tampone entro 48 ore dal rientro in Italia all’azienda sanitaria locale (in attesa del test bisogna sottoporsi a un isolamento fiduciario), le altre nuove positività registrate nell’ultimo periodo in Polesine sono legate a lavoratori stagionali stranieri.

I CONTROLLI

All’aumento dei casi positivi sarà conseguente, secondo la ricostruzione dei possibili contatti, un aumento anche degli isolamenti domiciliari con sorveglianza attiva, che fino a lunedì erano 323. Invece «all’interno delle case di riposo continua la tendenza, ottimale, di zero positività tra ospiti e personale», continua il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, che riguardo ai tamponi eseguiti da inizio epidemia ricorda che hanno già superato quota 68 mila e che entro oggi «è in arrivo una prima fornitura dei tamponi cosiddetti “rapidi”, perché danno l’esito nel giro di 15 minuti. Saranno conservati per le situazioni urgenti, in vista dell’apertura dell’anno scolastico il 14 settembre, per andare direttamente nelle classi dove si dovessero registrare situazioni a rischio».

VIAGGIATORI

Compostella entra anche nel merito dei dati relativi ai controlli obbligatori sui “soggetti a rischio particolare” perché provenienti da Paesi stranieri. Dopo l’ordinanza regionale del 13 agosto e quella ministeriale seguita 24 ore dopo, l’Ulss 5 si è attivita per applicare le nuove misure che contemplano i rischi collegati al periodo più intenso delle vacanze. A partire da venerdì scorso a Rovigo, poi dall’altro ieri con una postazione in ogni ospedale, si eseguono i tamponi obbligatori e gratuiti per le categorie individuate dalle recenti ordinanze. Così «sono stati eseguiti 47 tamponi venerdì, 62 sabato, 88 domenica, lunedì 101 a Rovigo, 16 a Trecenta e 33 ad Adria: in totale 347. L’esito del tampone, se è positivo, è comunicato immediatamente, mentre la comunicazione della negatività al coronavirus avviene entro 24-36 ore al massimo e libera da qualsiasi obbligo di isolamento».

Fino a ieri circa 200 persone erano in attesa di risposta. I test, secondo le provenienze dall’estero a tampone obbligatorio, hanno riguardato 254 persone che hanno soggiornato in Croazia, 54 in Spagna, 21 in Grecia, 8 a Malta (con 4 positivi), e le restanti 10 rientrate da Romania, Messico o Marocco.

