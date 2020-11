Una vittima e 88 contagi nelle ultime 24 ore: il coronavirus non accenna a fermarsi

ROVIGO - Ancora una vittima per coronavirus,a numero 58 da inizio epidemia. Si tratta una sessantanovenne che era ospite della casa di riposo Sacra Famiglia di Fratta Polesine. A seguito della positività era stata ricoverata in Malattie Infettive a Rovigo viste anche le patologie pregresse.

Sono 88 le positività registrate dall'Ulss 5, con il totale che arriva a 2.145 da inizio epidemia). Tra i nuovi contagi, vengono segnalati quelli di una donna di 64 anni presentatasi al Pronto soccorso ed è stata ricoverata in in Area Medica Covid a Trecenta; di un trentuenne che egualmente è andato al Pronto soccorso ed è stato portato nello stesso reparto a Trecenta parimenti al percorso fatto da un'altra donna di 48 anni. Molti i bambini trovati positivi negli screening effettuati dopo l'emersione di casi di altri bambini: sono nove in tutto.

«L’andamento della curva dei contagi, soffre di un’impennata verso l’alto. Il numero delle nuove positività, sui tamponi effettuati quotidianamente, varia tra il 6% e l’8%, il dato in percentuale è il più basso di tutta la regione - afferma il direttore generale Antonio Compostella - nonostante l’alto numero di positività che si registra in questa seconda ondata di contagio, l’Azienda riesce ancora a garantire l’attività di tracciamento e isolamento immediato e preventivo delle persone risultate positive e dei loro contatti stretti. Le azioni di isolamento e tracciamento, messe in atto dal personale sanitario, sono importantissime e necessarie al fine di spezzare nel modo più rapido possibile la catena del contagio, che ci permette di togliere il virus dalla vita civile».

